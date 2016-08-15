美国个股：伯克希尔哈撒韦增加苹果持股，减持沃尔玛

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透8月15日 - 巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 周一表示苹果 持股增加55%，尽管其他知名投资大腕例如索罗斯、伊坎(Carl Icahn)等减持苹果，伯克希尔哈撒韦仍然看好。
巴菲特所属企业集团提交监管文件显示，至6月30日为止，伯克希尔哈撒韦持有1,523万股苹果股票，价值14.6亿美元。
该文件并称伯克希尔哈撒韦减少沃尔玛 持股27%，从5,524万股降至约4,023万股。沃尔玛名列伯克希尔哈撒韦投资组合的时间已超过10年。
而买进苹果股票的人是巴菲特、还是他的资产经理Todd Combs或Ted Weschler，目前并不清楚。
至6月30日为止，伯克希尔哈撒韦持有超过1,330亿美元证券。通常巴菲特负责诸如沃尔玛之类的大笔投资，而他的副手们则负责较小投资。
“比起巴菲特，他们的交易取向更大些，可能认为苹果股票有吸引力，因为看来股价相对便宜，或者今年稍晚可能有爆发力。”Edward Jones证券分析师Jim Shanahan说。“如果是巴菲特买股，他可能不会卖掉，或者至少会持有它很长一段时间。”
伯克希尔哈撒韦周一监管文件中还披露投资组合中其他持股的调整，遭减持仓位的有农业设备制造商Deere &Co 、加拿大油气公司Suncor Energy Inc ；持股增加的公司有电讯公司Liberty Global Plc 。
文件也显示伯克希尔哈撒韦在炼油厂Phillips 66 的持股超过14%。
Shanahan认为，伯克希尔哈撒韦之所以减持沃尔玛，至少有一部分是为了买Phillips 66的股票。他给伯克希尔哈撒韦的评级是“买进”。
伯克希尔哈撒韦监管文件显示，截至6月30日其最大投资部位是食品公司卡夫亨氏(KRAFT HEINZ) ，其次为富国银行(Wells Fargo) 。(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
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