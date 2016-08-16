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市场报道 | 2016年 8月 17日 星期三 07:35 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月17日-8月24日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
     
    8月15日当周    
    
    8月17日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --          564.0
                抵押贷款再融资指数                                --        2,538.3
    
    8月18日(四)
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           8月13日当周     26.5           26.6
                       四周均值(万人)                             --         26.275
                 续请失业金人数(万人)           8月6日当周     214.0          215.5
    1230 美国费城联邦储备银行制造业指数                8月     正2.0          负2.9
    1400 美国领先指标(较前月)                          7月     +0.3%          +0.3%
    
    8月19日(五)
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             7月     -0.1%          +0.2%
                              (较上年同期)                     +1.3%          +1.5%
               央行核心CPI(较前月)                              持平           持平
                          (较上年同期)                         +2.1%          +2.1%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        6月     +0.5%          +0.2%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                      +0.3%          +0.9%
    
    
    8月22日当周
    
    8月22日(一)
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  6月        --          +1.8%
    
    8月23日(二)
    1400 美国新屋销售年率(万户)                        7月       58.0          59.2
             新屋销售(较前月)                                     --          +3.5%
    1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数                8月        --           正10
                               服务业指数                         --            正8
                               制造业指数                         --            正7
    
    8月24日(三)
    1130 美国建筑许可年率(万户)                   7月修正值       --          115.2
             建筑许可(较前月)                                     --          -0.1%
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)      6月        --          +0.2%
                                     (较上年同期)                 --          +5.6%
                                 房屋价格指数                     --          234.3
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       8月初值        --           52.9
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                  　7月        --          +1.1% 
    
    (完)
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王颖；审校 戴素萍)

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