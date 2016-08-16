美国与加拿大经济指标预测--8月17日-8月24日****

《专栏》一封投资大师写给市场的情书
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月15日当周 8月17日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 564.0 抵押贷款再融资指数 -- 2,538.3 8月18日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月13日当周 26.5 26.6 四周均值(万人) -- 26.275 续请失业金人数(万人) 8月6日当周 214.0 215.5 1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 正2.0 负2.9 1400 美国领先指标(较前月) 7月 +0.3% +0.3% 8月19日(五) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.5% 央行核心CPI(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +2.1% +2.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.5% +0.2% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.9% 8月22日当周 8月22日(一) 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 -- +1.8% 8月23日(二) 1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 58.0 59.2 新屋销售(较前月) -- +3.5% 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数 8月 -- 正10 服务业指数 -- 正8 制造业指数 -- 正7 8月24日(三) 1130 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 115.2 建筑许可(较前月) -- -0.1% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- +5.6% 房屋价格指数 -- 234.3 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 52.9 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 7月 -- +1.1% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 戴素萍)
这首三节短诗是格罗斯向《走出非洲》作者伊萨克·迪内森的致敬，更是对于同名电影结尾处女主人公凯伦（作家本人）的一段独白的和诗，格罗斯没有拘泥于原诗句的结构，而是沿用了主人公与非洲对话的形式，层层递进，赋予了非洲崭新的内涵，表达了自己对“非洲”的一往情深。
0248GMT * 美元/日圆在东京中午前快速下跌，发现基金身影 * 一度跌破114.00，触及113.97，目前略高于114.00 * 在114.00及下方有强劲买单，113.90及下方有更多买兴 * 日本进口商再度主导买盘，亦有一些投资者买盘 * 上周四触及低点113.75 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘
“市场参与者预测，这两大事件(叶伦讲话和特朗普就任)可能再度提振美元，”NH Fut ures外汇分析师Park Sung-woo说。 外资料将卖超韩股，接近中午时已经卖超617亿韩元(5,200万美元)韩股，这对股指构成 压力。 电气及电子分类指数跌近1%，权重股三星电子 跌1%，SK海力士 则跌逾2%。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为601档和207档。 三年期公债3月合约 跌0.05点至109.62。 0241 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,178.7 1,174.7 日圆/韩元 10.3277/49 10.2452 韩国公债期货 * 109.62 109.67 韩国综合股价指