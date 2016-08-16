汽车产业：大众与美司法部就排放丑闻刑事调查进行和解协商--消息

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
大众汽车坦承在美国柴油引擎排放测试中作弊、且以此手法行之多年后，6月同意支付最高153亿美元，并同意从消费者手中回购车辆，为致力清洁能源技术的制造者提供基金。
大众汽车还同意拨备100.33亿美元，用于回购或修复47.5万辆利用非法软件(软体)通过政府排放测试的2.0排量柴油车或运动型车(运动休旅车，SUV)。
根据司法部的协议，大众在未来10年将提供20亿美元资金，用于帮助加州政府和美国国家环境保护局(EPA)改善电动车充电设施的建设计划、发展零排放拼车计划以及促进非汽油车销售的其他计划。
大众还同意在未来三年拿出27亿美元，帮助政府机构更换老旧公交车或提供基础设施建设资金，以降低柴油排放。
如果大众不得不回购2009年以来出售的85,000辆排量3.0的奥迪、保时捷、大众轿车和SUV汽车，那么在美国可能还将面临数以十亿美元计的成本损失。
美国三个州上月对大众汽车提起至少数亿美元的诉讼，并指控大众包括前执行长在内的高管掩盖该公司在美国柴油车排放测试中作弊多年的事实。
对美国这项刑事调查和解金额可能是对汽车公司的史上最高罚金。超过丰田汽车两年前的一项和解规模。美国司法部曾调查丰田对其汽车突然加速事故的处理情况，丰田在2014年与其达成和解。(完) (编译 徐文焰/李爽 审校 张若琪/许娜)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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