汽车产业：大众与美司法部就排放丑闻刑事调查进行和解协商--消息

大众汽车坦承在美国柴油引擎排放测试中作弊、且以此手法行之多年后，6月同意支付最高153亿美元，并同意从消费者手中回购车辆，为致力清洁能源技术的制造者提供基金。

大众汽车还同意拨备100.33亿美元，用于回购或修复47.5万辆利用非法软件(软体)通过政府排放测试的2.0排量柴油车或运动型车(运动休旅车，SUV)。

根据司法部的协议，大众在未来10年将提供20亿美元资金，用于帮助加州政府和美国国家环境保护局(EPA)改善电动车充电设施的建设计划、发展零排放拼车计划以及促进非汽油车销售的其他计划。

大众还同意在未来三年拿出27亿美元，帮助政府机构更换老旧公交车或提供基础设施建设资金，以降低柴油排放。

如果大众不得不回购2009年以来出售的85,000辆排量3.0的奥迪、保时捷、大众轿车和SUV汽车，那么在美国可能还将面临数以十亿美元计的成本损失。

美国三个州上月对大众汽车提起至少数亿美元的诉讼，并指控大众包括前执行长在内的高管掩盖该公司在美国柴油车排放测试中作弊多年的事实。