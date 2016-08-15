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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 07:58 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月16日

* 头版头条:

--本周一，沪深股市迎来难得的普涨，沪综指 放量突破，站上3,100点大关，刷新1月8日以来的新高。

* 其他:

--多位业内人士指出，信贷资产证券化的市场发展将进入“深化发展时代”。其中，不良资产支持证券（简称不良ABS）将成为创新的突破口，预计下半年发行总额将超过70亿元，入池资产类型会进一步丰富，有望新增个人住房抵押不良贷款资产支持证券。

--接近监管部门人士表示，交易所上市规则中对“社会公众”有明确含义界定，万科A 社会公众持股比例远未达到退市红线，市场存在“误读”的情况。

--根据中国基金业协会的最新数据，截至7月底，国内共有基金管理公司104家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家，保险资管公司1家。以上机构管理的公募基金资产合计8.28万亿元，环比增长4.15%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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