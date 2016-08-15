《中国报摘》--中国证券报8月16日

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
* 头版头条:
--本周一，沪深股市迎来难得的普涨，沪综指 放量突破，站上3,100点大关，刷新1月8日以来的新高。
* 其他:
--多位业内人士指出，信贷资产证券化的市场发展将进入“深化发展时代”。其中，不良资产支持证券（简称不良ABS）将成为创新的突破口，预计下半年发行总额将超过70亿元，入池资产类型会进一步丰富，有望新增个人住房抵押不良贷款资产支持证券。
--接近监管部门人士表示，交易所上市规则中对“社会公众”有明确含义界定，万科A 社会公众持股比例远未达到退市红线，市场存在“误读”的情况。
--根据中国基金业协会的最新数据，截至7月底，国内共有基金管理公司104家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家，保险资管公司1家。以上机构管理的公募基金资产合计8.28万亿元，环比增长4.15%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.