《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月16日

全球金融：安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透8月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美 元=7.7563港元 ) 美国股市三大股指周一均触及历来最高收位，道琼工业指数 收涨59.58点，或0.32%，至 18,636.05点；延续过去数周屡创新高的涨势，因美元疲弱提振商品相关类股。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢 股普通股 价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 126.670 2.24 46815 9.825 0.56 中国铝业 9.050 1.23 9932 2.808 -0.08 中国移动 63.670 0.49 205385 98.769 -0.03 中国人寿 12.550 4.76 437939 19.468 0.98 中石油 69.670 0.88 38480 5.404 1.20 中石化 72.870 0.25 42248 5.652 1.11 汇丰控股 35.390 0.40 1499108 54.899 0.64 中电信 51.870 1.91 24896 4.023 2.63 中国联通 10.810 1.03 160051 8.385 0.41 兖州煤业 6.300 -0.94 6706 4.886 0.96 华能国际 26.350 2.77 44358 5.109 0.58 南方航空 36.290 7.24 19561 5.630 2.54 东方航空 29.720 5.80 19216 4.610 2.22 中芯国际 5.130 4.48 43228 0.796 0.73 （完） (整理 梁慧仪)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透上海1月16日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万 -- 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) 亿) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.