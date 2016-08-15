《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月16日

路透8月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美 元=7.7563港元 ) 美国股市三大股指周一均触及历来最高收位，道琼工业指数 收涨59.58点，或0.32%，至 18,636.05点；延续过去数周屡创新高的涨势，因美元疲弱提振商品相关类股。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢 股普通股 价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 126.670 2.24 46815 9.825 0.56 中国铝业 9.050 1.23 9932 2.808 -0.08 中国移动 63.670 0.49 205385 98.769 -0.03 中国人寿 12.550 4.76 437939 19.468 0.98 中石油 69.670 0.88 38480 5.404 1.20 中石化 72.870 0.25 42248 5.652 1.11 汇丰控股 35.390 0.40 1499108 54.899 0.64 中电信 51.870 1.91 24896 4.023 2.63 中国联通 10.810 1.03 160051 8.385 0.41 兖州煤业 6.300 -0.94 6706 4.886 0.96 华能国际 26.350 2.77 44358 5.109 0.58 南方航空 36.290 7.24 19561 5.630 2.54 东方航空 29.720 5.80 19216 4.610 2.22 中芯国际 5.130 4.48 43228 0.796 0.73 （完） (整理 梁慧仪)