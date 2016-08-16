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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 08:21 BJT

韩国数据：7月出口修正后较上年同期降10.3%略逊初值，进口降13.6%

路透首尔8月16日 - 韩国关税厅周二公布的修正后数据显示，韩国7
月出口较上年同期下降10.3%，降幅略高于初值的下降10.2%。
    
    这是今年4月出口下降11.2%以来的最大降幅。
    
    关税厅数据显示，7月进口修正后较上年同期下降13.6%，降幅小于初
值的下降14.0%。
    
    7月贸易顺差修正后为76亿美元，初值为顺差78亿美元。
    
    以下为韩国关税厅公布的7月贸易数据修正值(经四舍五入)：
    
                                     修正值   初值
    贸易收支(10亿美元)                7.6      7.8
    出口(10亿美元)                   41.0     41.0
        (较上年同期变动百分比)      -10.3    -10.2
    进口(10亿美元)                   33.4     33.3
        (较上年同期变动百分比)       -13.6   -14.0
    
    * 初值由韩国产业通商资源部在8月1日公布 。(完)
  
 (编译 张若琪 审校 戴素萍)

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