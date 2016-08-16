韩国数据：7月出口修正后较上年同期降10.3%略逊初值，进口降13.6%

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，特朗普就任在即市场观望气氛渐浓
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透首尔8月16日 - 韩国关税厅周二公布的修正后数据显示，韩国7 月出口较上年同期下降10.3%，降幅略高于初值的下降10.2%。 这是今年4月出口下降11.2%以来的最大降幅。 关税厅数据显示，7月进口修正后较上年同期下降13.6%，降幅小于初 值的下降14.0%。 7月贸易顺差修正后为76亿美元，初值为顺差78亿美元。 以下为韩国关税厅公布的7月贸易数据修正值(经四舍五入)： 修正值 初值 贸易收支(10亿美元) 7.6 7.8 出口(10亿美元) 41.0 41.0 (较上年同期变动百分比) -10.3 -10.2 进口(10亿美元) 33.4 33.3 (较上年同期变动百分比) -13.6 -14.0 * 初值由韩国产业通商资源部在8月1日公布 。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透上海1月16日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。