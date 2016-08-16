《汇市简讯》澳洲央行会议记录公布前，澳元/美元呈现区间盘整

2352GMT * 在本日澳洲央行公布会议记录前，澳元/美元料于0.7675/85区间盘整 * 该会议记录可能了无新意，一如澳洲央行8月5日公布的货币政策声明 * 会议记录或有可能指出降息决定赞成与反对人数差距甚微 * 若是如此，则澳元/美元可能从当前水平获得拉抬 * 整体环境有利于利差交易，波动性低且股市表现强劲 * 澳元应为利差交易需求的主要受益者 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)