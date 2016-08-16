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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 08:13 BJT

《汇市简讯》澳洲央行会议记录公布前，澳元/美元呈现区间盘整

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    * 在本日澳洲央行公布会议记录前，澳元/美元料于0.7675/85区间盘整
    * 该会议记录可能了无新意，一如澳洲央行8月5日公布的货币政策声明
    * 会议记录或有可能指出降息决定赞成与反对人数差距甚微
    * 若是如此，则澳元/美元可能从当前水平获得拉抬
    * 整体环境有利于利差交易，波动性低且股市表现强劲
    * 澳元应为利差交易需求的主要受益者
    (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校　戴素萍)

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