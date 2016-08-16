《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月16日

*工商时报：

--美元放款利率大缩水，冲击银行海外获利。以往对中港两地的放款，可说是海外获利最主要的来源，但行库主管指出，近半年来由于大陆经济衰退，连带影响银行OBU(国际金融业务分行)放款业务量大减，且直接冲击美元放款利率在短短半年内已缩水20-30个基本点，现在市场行情已低到仅剩Libor+120点上下，创下近五年新低。

--在大陆放款市场需求量锐减的同时，银行四处寻觅新的资金去处。其中，兆丰银旗下美国、柬埔寨两地的海外分行已成为贡献海外获利的新主力引擎，该两地一则受惠于经济的回温，二则受惠于高利差，已成为多家银行开发海外获利的新主力战场。

*经济日报：

--上市柜公司第2季财报完成申报，全体获利4,166亿台币，季增18.4%，虽摆脱去年第3季以来连续季衰退窘境，但受苹果 供应链表现不如预期影响，较去年同期减少16.1%，导致上半年全体公司获利7,683亿台币，也比去年同期减少20.7%。

--经济部长李世光将电业法修正列为上任首要任务，他表示，绿能投资已经动起来了，每周都有外资、和本地业者络绎于途的向经济部提案，电业法修法不只可扶植再生能源产业，更带动绿色金融起飞。

--金管会将金融挺实体经济方案呈报行政院，将透过六大措施协助产业发展，包括放宽金控旗下创投投资五大产业限制，放宽私募不动产投资信托基金（REITs）投资开发型不动产40%上限，以鼓励投入公共建设。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。