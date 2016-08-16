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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 08:21 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行五期债将延续一级市场火热，10年料紧跟农发破3%

* 招标品种：国开行3/5/7/10/20年固息债
    * 期限及招标金额：3年：30亿元；5/10年：70亿元；7/20年：40亿元
    * 招标时间：3/5/7年：8月16日9:30-10:30；
    * 10/20年：8月16日9:30-11:20
    * 受访人数: 10位(银行、券商)
    * 预测区间：2.57%-2.65%；2.74%-2.82%；2.95%-3.02%；2.96%-3.02%；3.20%-3.32%
    * 预测均值: 2.61%；2.77%；2.99%；2.99%；3.26%

    路透上海8月15日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行3-20年五期固息增发
债。路透调查显示，债市二级今日盘中遭遇一波获利回吐，但农发一级招标火爆不改，表明
配置需求支撑依旧强劲，预计明日国开新债仍受追逐，定位低于二级。
    
    市场人士预计，继今日农发10年新债收益率跌破3%关口后，明日国开10年品种也将紧随
其后破3%，3/5/7/10/20年五期债预测均值分别为2.61%、2.77%、2.99%、2.99%和3.26%。
    
    “需求太凶了，感觉一级的买盘一波跟着一波，完全不受二级（盘中调整）影响啊，”
北京一银行交易员称。
    
    上海一银行交易员谈到，随着信贷数据的刺激效应逐渐消退，今日现券收益率下行后有
所反弹，国债期货亦冲高回落，短期行情走的过猛，技术性调整压力也在加大，不过下午农
发新债招标结果之好令人意外，显示一级需求后劲仍足，明日国开招标结果仍不会差。
    
    农发行周一下午招标增发五期债，中标定位整体仍偏低，其中10年品种为自2002年4月
以来，政策性银行固息金融债(非含权债)发行利率首次跌破3%关口。 
        
    中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七、1
0年和20年期品种的最新收益率为2.6780%、2.8927%、3.0627%、3.0674%和3.3783%。
   
    国开行明日招标的五期债中，三年期为国开行今年第八期 增发债，票
面利率2.72%； 五年期为今年第六期 增发债，票面利率2.96%；七年期为今
年第七期 增发债，票面利率3.24%。

    10年、20年期分别为今年第10期 、五期 增发债，票面
 率依次为3.18%和3.80%。

    具体发行条款如下：

                    2016年第八、六、七期、10期和五期增发债
    --------------------------------------------------------
    发行上限        3年：30亿元；5年：70亿元；7年：40亿元；
                   10年：70亿元；20年：40亿元
    期限/计息方式   3/5/7/10/20年固息
    招标时间        3/5/7年：8月16日9:30-10:30
                    10/20年：8月16日9:30-11:20
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          8/18
    起息日          3年：3月3日；5年：2月18日；7年：2月25日
                    10年：4月5日；20年：1月25日
    分销期          8/17-8/18
    上市日          8/22
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5/7年0.10%；10年：0.15%；20年：0.20%
    --------------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞；审校 林高丽)

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