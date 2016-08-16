重温稿-《中国新债预测》国开行五期债将延续一级市场火热，10年料紧跟农发破3%

* 招标品种：国开行3/5/7/10/20年固息债 * 期限及招标金额：3年：30亿元；5/10年：70亿元；7/20年：40亿元 * 招标时间：3/5/7年：8月16日9:30-10:30； * 10/20年：8月16日9:30-11:20 * 受访人数: 10位(银行、券商) * 预测区间：2.57%-2.65%；2.74%-2.82%；2.95%-3.02%；2.96%-3.02%；3.20%-3.32% * 预测均值: 2.61%；2.77%；2.99%；2.99%；3.26% 路透上海8月15日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行3-20年五期固息增发 债。路透调查显示，债市二级今日盘中遭遇一波获利回吐，但农发一级招标火爆不改，表明 配置需求支撑依旧强劲，预计明日国开新债仍受追逐，定位低于二级。 市场人士预计，继今日农发10年新债收益率跌破3%关口后，明日国开10年品种也将紧随 其后破3%，3/5/7/10/20年五期债预测均值分别为2.61%、2.77%、2.99%、2.99%和3.26%。 “需求太凶了，感觉一级的买盘一波跟着一波，完全不受二级（盘中调整）影响啊，” 北京一银行交易员称。 上海一银行交易员谈到，随着信贷数据的刺激效应逐渐消退，今日现券收益率下行后有 所反弹，国债期货亦冲高回落，短期行情走的过猛，技术性调整压力也在加大，不过下午农 发新债招标结果之好令人意外，显示一级需求后劲仍足，明日国开招标结果仍不会差。 农发行周一下午招标增发五期债，中标定位整体仍偏低，其中10年品种为自2002年4月 以来，政策性银行固息金融债(非含权债)发行利率首次跌破3%关口。 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七、1 0年和20年期品种的最新收益率为2.6780%、2.8927%、3.0627%、3.0674%和3.3783%。 国开行明日招标的五期债中，三年期为国开行今年第八期 增发债，票 面利率2.72%； 五年期为今年第六期 增发债，票面利率2.96%；七年期为今 年第七期 增发债，票面利率3.24%。 10年、20年期分别为今年第10期 、五期 增发债，票面 率依次为3.18%和3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第八、六、七期、10期和五期增发债 -------------------------------------------------------- 发行上限 3年：30亿元；5年：70亿元；7年：40亿元； 10年：70亿元；20年：40亿元 期限/计息方式 3/5/7/10/20年固息 招标时间 3/5/7年：8月16日9:30-10:30 10/20年：8月16日9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 8/18 起息日 3年：3月3日；5年：2月18日；7年：2月25日 10年：4月5日；20年：1月25日 分销期 8/17-8/18 上市日 8/22 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5/7年0.10%；10年：0.15%；20年：0.20% --------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)