版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 08:29 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月16日

**上海证券报**

--保监会发布《中国保监会关于离岸再保险人提供担保措施有关事项的通知（征求意见稿）》（简称《通知》），向社会公开征求意见。这也是中国首次对离岸再保险人提供担保措施开始立规。

--绿地控股 发布的2016年半年报显示，今年上半年，公司实现营业收入1,080亿元人民币，同比增长25.63%；实现净利润46亿元，同比增长16.88%。

**证券时报**

--南玻A 中报显示，前海人寿6月底持股增至21.78%，相比一季度增持1.61%；而钜盛华持有南玻A的比例未变，宝能系总持股达26.36%。

**人民日报**

--下半年更多降电价的利好政策还会陆续推出。输配电价改革将继续推进。目前，成本监审工作组已经进驻18个省级电网和1个区域电网，拟用三个月的时间开展监审，科学核定电网企业输配电价，进一步降低用电成本。同时，大力推动电力直接交易。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐