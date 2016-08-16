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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 08:30 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透上海8月16日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主
要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间）
        
    公布日期  公布时间      经济指标                          数据日期      

    8月
    
    8/16       --         银行结售汇数据                         7月
               --         银行涉外代客收付款数据                 7月
    8/18       0930       70个大中城市住宅销售价格月度报告       7月
    8/21       1430       海关进出口主要商品统计信息             7月
    8/26       --         中国外汇市场交易概况数据               7月
               --         中国货物和服务贸易                     7月         
    8/27       0930       规模以上工业企业利润                   1-7月
    
    9月
    9/1        0900       官方制造业PMI                          8月 
                          官方非制造业PMI                        8月
               0945       财新制造业PMI                     8月
    9/5        0945       财新服务业PMI                          8月          
    9/8        1000左右   进出口贸易数据                         8月 
    9/9        0930       居民消费价格指数（CPI）                8月
                          工业生产者价格指数（PPI）              8月 
    9/13       1000       国民经济运行情况新闻发布会             8月
                          规模以上工业增加值                     8月
                          固定资产投资(不含农户)                 1-8月
                          民间固定资产投资                       1-8月
                          房地产开发和销售情况月度报告           8月
                          社会消费品零售总额                     8月            
           
    9/19       0930       70个大中城市住宅销售价格月度报告       8月
               --         银行结售汇数据                         8月
               --         银行涉外代客收付款数据                 8月
    9/21       1430       海关进出口主要商品统计信息             8月
    9/23       --         中国外汇市场交易概况数据               8月
    9/27       0930       规模以上工业企业利润                   1-8月
               --         中国货物和服务贸易                     8月
    9/30       --         中国国际收支平衡表（正式数）           二季度 
               --         中国国际投资头寸表（正式数）           二季度     
               --         中国外债数据（正式数）                 二季度
               --         中国银行业对外金融资产负债             二季度
    
    10月
    10/1       0900       官方制造业PMI                          9月 
                          官方非制造业PMI                        9月
    10/3       0945       财新制造业PMI                     9月
    10/5       0945       财新服务业PMI                          9月      
    10/13      1000左右   进出口贸易数据                         9月 
    10/14      0930       居民消费价格指数（CPI）                9月
                          工业生产者价格指数（PPI）              9月 
    10/19      1000       国民经济运行情况新闻发布会             三季度
                          国内生产总值（GDP）                    三季度
                          规模以上工业增加值                     9月
                          固定资产投资(不含农户)                 1-9月
                          民间固定资产投资                       1-9月
                          房地产开发和销售情况月度报告           1-9月
                          社会消费品零售总额                     9月 
    10/20      0930       季度主要行业增加值初步核算报告         三季度
    10/21      1430       海关进出口主要商品统计信息             9月
    10/21      0930       70个大中城市住宅销售价格月度报告       9月
               --         银行结售汇数据                         9月
               --         银行涉外代客收付款数据                 9月
    10/27      0930       规模以上工业企业利润                   1-9月
    10/28      --         中国外汇市场交易概况数据               9月
               --         中国货物和服务贸易                     9月         
    10/31      0930       规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 三季度
    
    11月
    11/1       0900       官方制造业PMI                          10月 
                          官方非制造业PMI                        10月
               0945       财新制造业PMI                     10月
    11/3       0945       财新服务业PMI                          10月
    11/4       --         中国国际收支平衡表（初步数）          三季度
    11/8       1000左右   进出口贸易数据                         10月    
    11/9       0930       居民消费价格指数（CPI）                10月
                          工业生产者价格指数（PPI）              10月
               --         金融机构直接投资流量数据              三季度      
    11/14      1000       国民经济运行情况新闻发布会             10月
                          规模以上工业增加值                     10月
                          固定资产投资(不含农户)                 1-10月
                          民间固定资产投资                       1-10月
                          房地产开发和销售情况月度报告           10月
                          社会消费品零售总额                     10月
    11/16      --         银行结售汇数据                         10月
               --         银行涉外代客收付款数据                 10月      
    11/18      0930       70个大中城市住宅销售价格月度报告       10月
    11/21      1430       海关进出口主要商品统计信息             10月
    11/25      --         中国外汇市场交易概况数据               10月
    11/27      0930       规模以上工业企业利润                   1-10月
    11/28      --         中国货物和服务贸易                     10月
    11/30      --         中国对外证券投资资产（分国别）         6月末
    
    12月
    12/1       0900       官方制造业PMI                          11月 
                          官方非制造业PMI                        11月
               0945       财新制造业PMI                     11月
    12/5       0945       财新服务业PMI                          11月      
    12/8       1000左右   进出口贸易数据                         11月 
    12/9       0930       居民消费价格指数（CPI）                11月
                          工业生产者价格指数（PPI）              11月 
    12/13      1000       国民经济运行情况新闻发布会             11月
                          规模以上工业增加值                     11月
                          固定资产投资(不含农户)                 1-11月
                          民间固定资产投资                       1-11月
                          房地产开发和销售情况月度报告           11月
                          社会消费品零售总额                     11月
    12/16      --         银行结售汇数据                         11月
               --         银行涉外代客收付款数据                 11月           
 
    12/19      0930       70个大中城市住宅销售价格月度报告       11月
    12/21      1430       海关进出口主要商品统计信息             11月
    12/23      --         中国外汇市场交易概况数据               11月
    12/27      0930       规模以上工业企业利润                   1-11月
               --         中国货物和服务贸易                     11月
    12/30      --         中国国际收支平衡表（正式数）           三季度 
               --         中国国际投资头寸表（正式数）           三季度     
               --         中国外债数据（正式数）                 三季度
               --         中国银行业对外金融资产负债             三季度
     
    注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。
       2. -- 表示具体发布时间未知。
       3.海关公布进出口贸易数据。
       4.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务
贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。
       5. 首次公布的中国对外证券投资资产（分国别）数据为2015年6月末数据，今后该
数据将在统计期后半年内公布。
       6.首次公布的中国银行业对外金融资产负债数据为2015年12月末数据，今后该数据
将在统计期后三个月内公布。(完）    
                
  经济指标预测或公布日程            
  美国与加拿大  日本    
  欧洲          台湾    
  中国              
  已公布经济指标一览            
  美国            日本  
  欧洲            韩国  
  中国              香港  
  澳洲           台湾  

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 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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