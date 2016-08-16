《香港报摘》--经济日报8月16日

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
**头版头条**
--新盘＂迷你化＂趋势严重，发展商争相建细户攻上车客，最夸张的为中城建 屯门井财街项目，最细单位楼面面积估计仅逾140平方尺，挑战全港最小新盘。
**其他**
--欧美资金西向东移，近月大举买入亚洲债券，中银香港 预期，亚洲债在环球低息环境下，未来一段时间会继续受追捧，而各国多次量宽令资金泛滥，债市续吸资亦不代表会大幅抢走股市资金。
--利福国际 主席刘銮鸿透露，集团目前有开设新百货公司计划，规模接近铜锣湾SOGO店，但仍在物色合适用地，预计若成功竞投用地，会投资50亿至100亿港元发展。（完）
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台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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