《香港报摘》--经济日报8月16日

**头版头条**

--新盘＂迷你化＂趋势严重，发展商争相建细户攻上车客，最夸张的为中城建 屯门井财街项目，最细单位楼面面积估计仅逾140平方尺，挑战全港最小新盘。

**其他**

--欧美资金西向东移，近月大举买入亚洲债券，中银香港 预期，亚洲债在环球低息环境下，未来一段时间会继续受追捧，而各国多次量宽令资金泛滥，债市续吸资亦不代表会大幅抢走股市资金。

--利福国际 主席刘銮鸿透露，集团目前有开设新百货公司计划，规模接近铜锣湾SOGO店，但仍在物色合适用地，预计若成功竞投用地，会投资50亿至100亿港元发展。（完）

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