日本已公布经济指标--2016/8/16

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 0.0% p +0.5% r 9月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 -0.4% -0.5% 8月25日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 -0.5% -0.4% 8月25日 -- 工业生产(m/m) 6月 +2.3% r -2.6% r 8月30日 -- 失业率 6月 3.1% @ 3.2% @ 8月29日 -- 贸易收支(亿日圆) 6月 顺差6,928 逆差407 8月17日 顺差2,837 所有家庭实质支出(y/y) 6月 -2.2% -1.1% 8月29日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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