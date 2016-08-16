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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 09:03 BJT

《全球汇市》美数据公布之前美元区间波动，英镑接近后公投时代低点

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1176  1.1183  -0.06  +2.91  1.0860
    美元/日圆            101.11  101.24  -0.13 -15.95  120.30
    欧元/日圆         113.02  113.19  -0.15 -13.37  130.47
    美元/瑞郎            0.9727  0.9724  +0.03  -2.90  1.0018
    英镑/美元            1.2879  1.2879  +0.00 -12.61  1.4738
    美元/加元            1.2928  1.2919  +0.07  -6.58  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6441  6.6462  -0.03  +1.16  6.5680
    澳元/美元            0.7669  0.7672  -0.04  +5.42  0.7275
    新西兰元/美元        0.7210  0.7203  +0.10  +5.64  0.6825
    澳元/日圆         77.560  77.650  -0.12 -11.48  87.620
    新西兰元/日圆     72.920  72.960  -0.05 -11.05  81.980
    英镑/日圆         130.25  130.39  -0.11 -26.50  177.22
    澳元/新西兰元     1.0639  1.0628  +0.10  -0.23  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王颖/郑茵/李爽/陈宗琦；审校 戴素萍/白云/王丽鑫/许娜)

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