《全球汇市》美数据公布之前美元区间波动，英镑接近后公投时代低点

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1176 1.1183 -0.06 +2.91 1.0860 美元/日圆 101.11 101.24 -0.13 -15.95 120.30 欧元/日圆 113.02 113.19 -0.15 -13.37 130.47 美元/瑞郎 0.9727 0.9724 +0.03 -2.90 1.0018 英镑/美元 1.2879 1.2879 +0.00 -12.61 1.4738 美元/加元 1.2928 1.2919 +0.07 -6.58 1.3839 美元/离岸人民币 6.6441 6.6462 -0.03 +1.16 6.5680 澳元/美元 0.7669 0.7672 -0.04 +5.42 0.7275 新西兰元/美元 0.7210 0.7203 +0.10 +5.64 0.6825 澳元/日圆 77.560 77.650 -0.12 -11.48 87.620 新西兰元/日圆 72.920 72.960 -0.05 -11.05 81.980 英镑/日圆 130.25 130.39 -0.11 -26.50 177.22 澳元/新西兰元 1.0639 1.0628 +0.10 -0.23 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王颖/郑茵/李爽/陈宗琦；审校 戴素萍/白云/王丽鑫/许娜)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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