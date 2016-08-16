《香港报摘》--信报8月16日

**头版头条**

--＂深港通＂最快本周宣布开通，炒起中港股，沪指及恒指分别升至七个月及九个月新高，沪深港三地交易所成交量单日急增83%、71%及13%，反映大量场外观望良久的资金藉此契机进场，以免错过潜在升势。

**其他**

--会德丰 主席兼常务董事吴宗权预期，下半年本港楼价上下波动5%至10%，仍是正常情况。他说，下半年卖楼＂加价不是不可能，要视乎市场情况。＂

--东江集团 行政总裁兼执行董事翁建翔称，公司将继续发展高精密模具，现正与一顶尖外国科技品牌合作，为对方生产VR（虚拟实境）产品的模具。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘