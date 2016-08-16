《全球重要经济事件一览表》--8月16日-8月23日

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
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8月16日(二)
北京--国家发改委召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题，发改委相关负责同志出席发布会，并回答记者提问(0130)。
北京--中诚信债券市场论坛。
悉尼--澳洲央行公布8月货币政策会议记录(0130)。
诺克斯维尔--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1630)。
8月17日(三)
北京--中国商务部例行发布会，新闻发言人沈丹阳发布1-7月以及7月当月商务运行情况，并回答中外媒体提问(0200)。
北京--缅甸联邦共和国国务资政昂山素季正式访问中国(至21日)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月政策会议的记录(1800)。
圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1700)。
曼谷--泰国央行公布政策会议记录(0200)。
8月18日(四)
北京--中国国际经济交流中心举办第一期“世界经济季度谈”(0100)。
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加一项媒体简报会，讨论区域经济最新情况(1400)。
美国安克雷奇--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表演说(2000)。
达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗发表演讲(0000)。
雅加达--印尼央行召开理事会会议(至8月19日)。
8月19日(五)
暂无重要经济事件。
8月21日(日)
奥地利阿尔卑巴赫--欧盟执委会主席贾克在一项论坛活动中发表演说(1130)
8月22日当周
8月22日(一)
暂无重要经济事件。
8月23日(二)
暂无重要经济事件。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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