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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 08:59 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息8月16日

**明报**

--香港证监会公布截至6月底季报，期内上市申请宗数录71宗，按年上升14.5%，并创下自2003年实施双重存档制度以来的新高。证监会又在报告内重申与联交所进行的联合谘询，旨在精简上市程序，提高效率，双方的权力维持不变。

**星岛日报**

--建滔积层板 主席张国华表示，上半年派息大幅增加，主要由于资金充裕及负债比率低至7%。展望下半年负债比率会进一步减少。

**苹果日报**

--国泰航空 7月份客货运量同告上升，惟受货币波动及市场竞争激烈，公司的收益率将持续受到压力，影响整体收入。

**文汇报**

--中国建筑国际 主席兼行政总裁周勇表示，受惠内地公私营合作（PPP）项目增长驱动，新签合约目标由原先的780亿港元上调至830亿港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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