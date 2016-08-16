《香港报摘》--其他报纸重要消息8月16日

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
**明报**
--香港证监会公布截至6月底季报，期内上市申请宗数录71宗，按年上升14.5%，并创下自2003年实施双重存档制度以来的新高。证监会又在报告内重申与联交所进行的联合谘询，旨在精简上市程序，提高效率，双方的权力维持不变。
**星岛日报**
--建滔积层板 主席张国华表示，上半年派息大幅增加，主要由于资金充裕及负债比率低至7%。展望下半年负债比率会进一步减少。
**苹果日报**
--国泰航空 7月份客货运量同告上升，惟受货币波动及市场竞争激烈，公司的收益率将持续受到压力，影响整体收入。
**文汇报**
--中国建筑国际 主席兼行政总裁周勇表示，受惠内地公私营合作（PPP）项目增长驱动，新签合约目标由原先的780亿港元上调至830亿港元。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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