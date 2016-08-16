《香港报摘》--其他报纸重要消息8月16日

--香港证监会公布截至6月底季报，期内上市申请宗数录71宗，按年上升14.5%，并创下自2003年实施双重存档制度以来的新高。证监会又在报告内重申与联交所进行的联合谘询，旨在精简上市程序，提高效率，双方的权力维持不变。