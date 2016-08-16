港报财经评论：上证追落后，成事在今周？--经济日报8月16日

上证追落后，成事在今周？/ 林瑞芬

国指昨日升1.6%，收报9708点，升幅来讲大于恒指，恒指昨日升0.7%，收报22932点，大市成交额893亿元。

恒指上周累计升2.8%，国指累升4.6%，日均主板成交660.3亿元，较前周多9.3%，显见大家已偷步炒紧＂深港通＂通车消息。上证昨亦冲高，最高见3137，收报3125点，升2.4%，终于突破到4月高位3097点，沪深两市交投增加至逾7,500亿元人民币。连大落后的上证都开车，传闻今周＂深港通＂开通，睇怕要成事！不然，股民失望市况或逆转。

技术上，上证如确守稳3050，视作头肩底突破，量度上升目标3400左右。只是投资者要盘算，传闻消息已久，炒作亦有一段时间，偷步等消息公布之后，市场又是甚么反应，预习定。一是即市可能呈现趁机套利，减缓升势或回吐。一是继续亢奋，直至吸引最后一个投资者落场。

不过，如果传闻如此盛的通车预期，今周如落空，都有可能藉口回吐。个别中、小型实力股被急插，如信利（00732）曾急跌逾20%，中国建筑（03311）则因核心盈利意外倒退、股价挫11%，可见在大市于目前相对高位下，总要有两手的准备。

留意几个技术位，恒指步近23000关键阻力，宜升不宜掉头，还要看外围美股的配合而定，如破之回探去年10月高位约23400，遇有掉头而回，20天綫现约在22160成主要好友守关关口。国指而言，上周成功突破9300，亦冲破今年4月高位，上证昨才突破，国指的冲高率先显强势，再攀，10000左右是后市最大阻力关口，回吐，阻力变支持，9300忌失。

大市近月走势，蓝筹股算有点追捧购买力，腾讯（00700）、中移动（00941）以至本港地产股都可有一段不错的升幅。中型基金股，数落，炒得起的不多，炒得起，大前提是有佳绩面支持，如7月19日曾建议低吸的强势股瑞声科技（02018），上周更成功染蓝，晋身恒指成分股，股价昨因而弹起，升3.8%，距推介当日股价约68元累升16%。策略上，跟进不妨先减磅套利部分再候低吸。中、小型价值港股的估值，对比内地股市，确有差距，前者低、后者高，近年更不乏港股向内地A股借壳，以令公司取得更为高估值的融资渠道，中国燃气（00384）就有所公布，获深交所上市公司深圳南山热电（深：000037）选为拟议重大资产重组的意向重组方，中国燃气拟向深圳南山热电注入两家旗下公司股权，深圳南山热电将以新股支付对价，变相借壳。

＂深港通＂的开通，某程度上，希望有利吸内地资金来港投入港股，收窄两者估值，只是近月频见创业板或细价股为中资舞高弄低，散户损手烂脚，在引资金到港亦要本港监管把关者好好守门。不然，要达到收窄两地价值股的估值之差目标，就不容易。

本周重点看业绩，等消息。长和（00001）上周份中期成绩表已派出，市场收货，股价升，昨日已是绩后第二个交易日攀升，收报97.8元。技术上，长和阻力在今年3月的103元，现仍落后于大市。

回看长和业绩，中期经常性盈利为152亿元，按年升2%，英国及欧洲其他地区分别占上半年整体EBITDA 35%及20%，以固定滙率计算，英国业务EBITDA大升11%，而英国以外欧洲EBITDA升16%，主要是受惠3意大利业务强劲复苏及欧洲健康及美容零售销售增长8%。暂时来讲，英国脱欧之后，对当地没有太大冲击。

电讯业务已成为稳定长和盈利面的关键点，据瑞银分析，如果3意大利合并电讯业务成功，若有关业务折旧及摊销每节省1亿欧元，可相当于提升长和每股盈利0.12元。集团管理层则预计，是次合并之协同效应超过50亿欧元。而瑞信则指若合并成功，每股可增值至少5.7元；美银美林则评估，可提升长和的资产净值约2%至3%，及潜在提升2017年盈利增长至双位数。相关合并事宜，尚待9月分晓，大行一致认为如果落实，有利长和。

长和管理层执行力无疑一向予投资者信心，现金流稳定，上半年自由现金流达85亿元，野村预料长和的自由现金流，更会由2016年约180亿元升至2018年的290亿元，遇有业务上的冲击，应有足够财力应对。只是英国脱欧这大事件关口底下，英镑滙率的中期走势弱，对其盈利有一定程度影响。

这个不确定性，形成市场对长和目标预期的参差，麦格理目标价100.63元，瑞银及美银美林分别看107元及106元，德银看108元，但摩根大通较乐观，目标价118元，瑞信更看120元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘