中国货币市场：央行MLF操作缓解流动性压力，资金面仍是紧平衡

路透上海8月16日 - 中国央行上日进行中期借贷便利(MLF)操作，银行间市场周二流动性压力得以缓解，机构融资需求多顺利满足。不过因MLF和公开市场逆回购规模在对冲到期基础上增量有限，目前资金面暂时仅恢复至紧平衡状态。

北京一银行交易员表示，央行MLF操作后，“资金好了不少，但也没有那么松，就是基本都能借平。”

中国央行周一称，结合8月中旬到期的2,370亿元人民币MLF，当日对15家金融机构开展共2,890亿元MLF操作，期限包括六个月和一年。另外，央行公开市场今日进行了800亿元七天期逆回购，单日净投放100亿元。

与银行间市场相比，今日上海证券交易所质押式回购利率价格略高，隔夜和七天最新成交利率在2.60%和2.5950%，较银行间同期限加权利率高出约60个基点(bp)和30个bp。

对此，上海一券商交易员指出，这或许和近日股市向好有关，当然也要看相对高价位的回购利率持续性如何。

至于月末前预期，交易员认为，本月稍晚还将有逾500亿央票到期，而且若有需要，预计央行将通过调整逆回购规模来调节流动性，总体来说问题不大。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9959 2.0054 -0.95

七天 2.2997 2.3322 -3.25

14天 2.6106 2.6471 -3.65

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6000 2.4100 +19.00

七天 2.5950 2.5900 +0.50

14天 2.5450 2.4000 +14.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0200 2.0200 +0.00

七天 2.4500 2.5000 -5.00

14天 2.6500 2.6500 +0.00

Shibor

其中:隔夜 2.0220 2.0233 -0.13

七天 2.3430 2.3411 +0.19

三个月 2.7995 2.8028 -0.33

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