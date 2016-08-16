中国货币市场：央行MLF操作缓解流动性压力，资金面仍是紧平衡

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海8月16日 - 中国央行上日进行中期借贷便利(MLF)操作，银行间市场周二流动性压力得以缓解，机构融资需求多顺利满足。不过因MLF和公开市场逆回购规模在对冲到期基础上增量有限，目前资金面暂时仅恢复至紧平衡状态。
北京一银行交易员表示，央行MLF操作后，“资金好了不少，但也没有那么松，就是基本都能借平。”
中国央行周一称，结合8月中旬到期的2,370亿元人民币MLF，当日对15家金融机构开展共2,890亿元MLF操作，期限包括六个月和一年。另外，央行公开市场今日进行了800亿元七天期逆回购，单日净投放100亿元。
与银行间市场相比，今日上海证券交易所质押式回购利率价格略高，隔夜和七天最新成交利率在2.60%和2.5950%，较银行间同期限加权利率高出约60个基点(bp)和30个bp。
对此，上海一券商交易员指出，这或许和近日股市向好有关，当然也要看相对高价位的回购利率持续性如何。
至于月末前预期，交易员认为，本月稍晚还将有逾500亿央票到期，而且若有需要，预计央行将通过调整逆回购规模来调节流动性，总体来说问题不大。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9959 2.0054 -0.95
七天 2.2997 2.3322 -3.25
14天 2.6106 2.6471 -3.65
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.6000 2.4100 +19.00
七天 2.5950 2.5900 +0.50
14天 2.5450 2.4000 +14.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0200 2.0200 +0.00
七天 2.4500 2.5000 -5.00
14天 2.6500 2.6500 +0.00
Shibor
其中:隔夜 2.0220 2.0233 -0.13
七天 2.3430 2.3411 +0.19
三个月 2.7995 2.8028 -0.33
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备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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