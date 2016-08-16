港报财经评论：烟花绽放调整不远，再坐一会笑着离场--信报8月16日

烟花绽放调整不远，再坐一会笑着离场/ 陆文

投资市场作为金钱游戏的博弈场地，离不开聪明钱跑在大众之前，因此全球财富积聚在少数富豪手上，这＂小众＂不断玩弄＂大众＂于股掌之上，近年港股大部分时间炒上落市，小众需要与大众对着干才有作为，亦是笔者不断以小众心态及逆向思考跟着聪明钱的思维脉络作部署的底因。

恒指自今年6月底在20,000点以下，一下子在个半月累积3,000多点升幅，技术上呈现黄金交叉与挑战黄金比率反弹0.5水平。笔者近月已预期市场将现亢奋，有利小众完成挟淡仓及于高位派货；面对一片寻顶声中，好友愈战愈勇，具传统散户心态的OPM基金将成杀戮对象，稳健如笔者无法预期今次浪顶所在，特别是中港股市正处于滙兑风险低的有利周期下，不妨多坐货一会，把收割期延后，希望能笑着离场，烟花齐放才是调整日。

在目前全球央行量宽构成大量热钱四散流窜，寻找有利可图的市场，却形成货币（滙率）表现直接左右各国市场的投资回报，难怪对不少环球投资基金，在选择各国股市投资时重视滙率的宏观展望更甚于其股市升跌，＂滙兑vs股市＂因素是7︰3比率。

今次提出滙率重要性，将是主宰未来一段日子的资金流，一如本栏在英国公投脱欧后，已率先预期有大量资金可能从英国以至欧洲流出，四散至包括中港与区内新兴市场，并成为炒作＂七翻身＂的依据。随着近日英国基于德法明年总理及总统大选及其脱欧小组聘请人员不足等因素下，在缺乏＂对口＂单位下，预期商讨要拖至2019年底，将令英国面对不明朗因素持续，资金流走反而更甚，英镑下调的风险增加。

同样，美国总统大选前美元难现强势，除非9月加息预期成真；其余像日圆在扩大量宽下不会太强。

回顾人民币年内出现的贬值期，有望在下月G20峰会前企稳，特别是人民币在10月1日正式成为世银特别提款权（SDR）的货币，估计未来两三个月滙率有望平稳；单看滙率因素，在月中以后有利收割，以反映值博率正在缩减至上升空间不足500点；不过，短期未宜建议造淡，却是博7月份翻身的合理获利减磅期。一旦大市成交升越1000亿元水平，以近年行之有效的逆向思维，应是升浪接近尾声，代表补淡仓活动不断消耗购买力，其后任何利淡变数都可成跌市催化剂。

在短期寻顶上望空间减退下，除了按业绩炒个股外，笔者早前强调可派一份理想业绩的内房股，包括过往受高杠杆困扰的二三线股皆可取；积弱多时的内银股有望成外资迟来的吸纳对象，特别是配合稍后将有邮储银行来港上市，集资额达百亿美元，从一众内银股近月市盈率已由3至4倍升至平均介乎5至6倍，这影子效应有望延续一段日子，令内银股短期利可攻可守。

从值博率分析，基本面有资金流配合下寻顶，甚至内地经济数据虽弱，只能寄望透过供给侧改革令今次结构性经济增长减速不致失控。事实上，内地7月数据无论是工业增加值增速放缓0.2%，零售销售以至固定资产投资均较6月为低，新增贷款亦逊预期，反映企业投资意愿薄弱；但在中共十八届六中全会举行前一切均以维稳主导，亦因此预期人民币贬值可暂告一段落。

大市技术性指标正符合笔者早前的预测，首先呈现50天线升越250天线的＂黄金交叉＂，成为近周大市杀淡友的撒手鐧；恒指成功升越黄金比率反弹0.382的22,216点阻力区后，正挑战反弹0.5的23,433点阻力区，笔者深信该阻力位应发挥其＂天花板＂威力，特别是近期已见部分强势股呈现获利回吐，＂换马＂至落后板块，是在贪婪与恐惧中取平衡的惯性活动。按传统分析，市况应尚有一轮亢奋式消耗性上升，并且成交锐增，这将是短期见顶回吐的讯号。

无疑估顶不可取，只利作调控入市资金达致平常心，在大市未确认转势前不宜作沽空部署，因此月内曾预期似有利中港股市成为吸引全球资金流的市场，相对市值规模较细的新兴市场，对外资重视投资市场流通能力的吸引力较大。

本报周一引述消息透露＂沪港通＂优化措施及＂深港通＂月内可落实，颇配合本栏月内及上周建议＂深港通＂启动将成真，有利于对相关股份带来投机价值，特别是年底撤销沪深港股份互联互通上限的额度，对国际基金属正面讯号，而每天北上130亿元及南下105亿元，足以维持两地未来一段日子的互通需要。当然，一切还待正式公布，而＂深港通＂的启航，亦为未来一年A股纳入MSCI的先行部署，中长线对中港股市具利好帮助。

从短线投资角度来看，却要留意利好成真作获利回吐；在公布＂深港通＂前后，除了近月不断提出一批炒A/H差价收窄及深港挂牌的中资股，中港两地券商股及港交所（00388），以至对中港股市表现敏感度高的股份如惠理（00806）等，有望跑赢大市，而外资增持A股兴趣增大，以配合未来A股纳入MSCI，A股ETF如南方A50（02822）、X安硕A50（02823）、华夏沪深300（03188）及X标智沪深300（02827）均有留意价值。 另一方面，内险股亦在A股上升下令其投资组合有进账呢！（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘