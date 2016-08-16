港报社评：激进言论难以持续赢民心--信报8月16日

美国共和党总统候选人特朗普最近相当麻烦，负面消息接踵而来，招架得有点疲于奔命的他罕有地发表＂参选以来最谦逊的言辞＂，承认自己缺乏政治正确观念，若美国国民不欣赏他的率直风格，最终可能会输掉大选，然后便会有一个非常悠长的假期。根据各项民意调查数据，特朗普的忽然谦逊乃时势使然，因为其对手、民主党希拉莉的领先距离愈来愈扩大，两者最新民望比率相差约十个百分点。

特朗普面对的麻烦包括一宗行刑式枪击案，纽约皇后区一名伊斯兰宗教领袖伊玛目（Imam）及其助理，结伴离开清真寺时遇上独行枪手，两人被对方从背后向头部开枪，结果双双毙命。虽然警方再三重申未发现夺命血案与信仰有关的证据，暂时无法确定行凶动机，但当地穆斯林社区断定，这是一宗仇恨伊斯兰的血腥袭击，并且怒斥特朗普必须为此事负责，因为他多次发表哗众取宠的激进言论，以反恐为名主张禁止穆斯林入境美国等等，不断挑起族群矛盾。

我不杀伯仁，伯仁因我而死？特朗普与枪击案理论上没有半点直接关系，可是穆斯林社区将这一笔账算到他头上，反映的是特朗普正因其激进言论而自讨苦吃。除了受到仇视的穆斯林不喜欢这位口没遮拦的总统候选人之外，连共和党内亦涌现了一股＂反特＂力量。较早前，共和党五十位国安专家发表联署声明，批评特朗普＂危险＂，没有资格领导国家，若果当选，他将会是＂美国史上最卤莽的总统＂，把国家的安全和福祉置于险地。接下来又有一百名党员联署要求共和党不要再支持他参选，倒戈的理由是特朗普失去群众支持。

公开的言论固然口舌招尤，特朗普的私德亦受到非议。美国传媒要求法庭解封他与前妻伊云娜（Ivana Trump）的离婚文件。入禀状指出，一九九三年一本传记提到，伊云娜曾向朋友诉苦，指丈夫一九八九年盛怒之下强奸她。《纽约时报》律师在法庭文件形容，婚姻忠诚也是总统竞选的一环，可反映候选人的性格，而选民会以此考虑这位候选人是否适合当总统。

特朗普最初之所以能够在共和党初选脱颖而出，击倒一众资深的党内参选者，靠的是一张语不惊人誓不休的大嘴巴，纵然政治不正确，却又予人敢于勇闯禁区之感，以＂美国优先＂的政纲鼓动富有美国特色的本土主义，从而爆冷赢得党内提名资格。问题却是，成也激进，败也激进，来到真正接受考验的总统候选人阶段，面对的不再是党内的重口味知心拥趸，而是全国不分左中右的所有选民，侃侃而谈的大嘴巴反而沦为致命伤。若以马拉松作为比喻，特朗普尽管赢在起跑线，但中途开始乏力，未知能否撑到终点。

特朗普异于常人的重口味，可以见证于他攻击希拉莉和现任总统奥巴马的手段之上。他说道，希拉莉支持枪械管制，拥枪权支持者＂或有办法＂对付她。他又公然指称，奥巴马是恐怖组织IS的创始人。

假如特朗普最终输掉大选，换来一个非常悠长的假期，从他的身上不难得出一个启发，激进言论就好比一场令人目为之炫的烟花表演，放烟花的时候无疑吸引眼球，有人欢呼，有人喝采，然而璀璨过后，便无以为继，甚至惹来环保人士抨击，烟花表演污染空气。

在香港日趋频繁的政治活动中，激进言论愈来愈多，嘴巴一张比一张大，值得深思之处是这些激进言论能否持续坚实地赢得民心？特朗普正在为他的口不择言付上代价，香港政治人物如果要在从政的马拉松比赛之中直奔终点线，切忌独沽一味在舌尖之上放烟花，更不能脚步轻浮，甚至错走歪道，否则非但徒劳无功，还累己殃民。

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