港报社评：＂港独入校＂难以避免，校方教师把好这一关--明报8月16日

下学年还有半个月就开学，从事态发展看来，＂港独＂议题进入中学校园已经难以避免。基于＂港独＂对香港百害而无一利，学生在资讯不对称情况下，容易受误导，未能正确认识＂港独＂对香港的危害。设若学校成为＂播独＂平台，极可能误了学生也害了香港；学校和教师须以负责任态度应对此事，除了对学生负责，也是向历史负责。学校教师可透过讨论解说，让学生认识到香港独立是不应该也不可行，并正确认识香港的宪制地位，避免他们走入歧途。

近期有民调显示，社会上认同＂港独＂主张的较多是年轻人，他们对＂港独＂的深层意涵和香港要付出多大代价，大多不甚了了。但是，由于同辈朋侪说得琅琅上口，使＂港独＂在年轻人之间成为时尚潮流，也反映＂港独＂有一定社会基础。另外有推动＂港独＂的学生团体，宣称要在中学发展组织，散播＂港独＂主张和争取认同支持。按这两方面情况审视，＂港独＂议题在校园已经难以避免，如何把好这一关，是学校和教师的责任。

严格而言，＂港独＂主张或活动，不应该也不能够在校园出现，可是推动＂港独＂的人以言论自由包装，认为任何议题都应该让学生有讨论空间，云云。事实上，社会上已经有人公然组织以推动香港独立为政纲的政党参政，基于没有法律禁制，政府对＂港独党＂徒呼荷荷。在校园，设若出现三五成群学生讨论＂港独＂，校方也无法禁止，因此透过讨论在校园解决＂港独＂问题，成为新学年重要课题。

教师的取态十分关键。教师言行对学生的影响毋庸赘言，教师在校园鼓吹＂港独＂，学生很容易群起跟从；设若有这样的教师在校园搞＂港独＂，那就是偏离了原有职能，违背教育专业守则要求。教师在学校鼓吹＂港独＂，实质并非教育，而是在校园搞政治，与言论自由无关，从任何角度审视都不能接受。教育局要求校董会根据《教育条例》跟进，制订清晰机制及程序处理不符合期望的教师，完全有必要，校董会和办学团体须认真处理。至于教师在校园鼓吹＂港独＂，除了包括取消教师资格注册，政府还应该研究是否追究其他法律责任。

推动＂港独＂的人和团体会用不同方法向校园渗透，校方可采取两方面做法。一是对来自校外的渗透，保持高度警觉，及时果断阻截，避免＂港独＂组织在校园壮大；＂校园不向港独开放＂，应该是学校处理的原则。二是与其让学生被别有用心的人灌输影响，在缺乏正确资讯之下被误导，校方应该主动组织讨论＂港独＂议题，包括在通识科或小组专题讨论等，发放足够参考资料，透过深入全面讨论，让学生认识香港独立究竟是怎么一回事，清除以为时尚甚至浪漫的错误认知。每间学校具体情况都不一样，校方宜按校情以恰当做法处理。

校方组织讨论＂港独＂，所据所本十分清晰明白，那就是《基本法》。《基本法》是宪制文件，规定了香港特别行政区在中华人民共和国的宪制地位，若要推动香港从中国割离出去，就是抵触了《基本法》，也为中国宪法所不容。＂港独＂抵触《基本法》下的宪制地位及法律地位，有人认为讨论可包括探讨修改《基本法》而达至香港脱离中国，这种说法混淆视听，因为其实质就是摆脱《基本法》，只是以言论自由掩饰而已。2012年国教争议，问题出在一些教材有洗脑之嫌，与《基本法》的严肃法理没有直接关系；现在校园对抗＂港独＂，《基本法》是最恰当武器，若学校处理得当，可让下一代正确认识香港的宪制和法律地位。

＂港独＂冒起是新情况，对本港整体与个别环节的牵动将陆续呈现出来，＂港独入校园＂是其中一方面。回归19年之后要处理＂港独＂问题，很多人感到很无奈，但是它既然侵入了我们的生活，只能好好应付。只要处理得宜，把事态都摊在阳光下，针锋相对逐一消解，相信绝大多数人会发现＂港独＂或＂自决＂、＂自主＂等分离思潮，无论什么说法都只是妖言惑衆，将为人所唾弃。当然，前提是要应对得宜，以理服人。

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