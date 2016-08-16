国际油市：油价因获利卖压小幅回落，但本月涨幅仍可观

交易商表示，对超过两周的涨势了结获利是油价下跌的原因。

之前的涨势受到产油国有关控制供应过剩的言论推动。

“原油涨至四周高点，因外界持续臆测OPEC将在接下来的成员国会议中讨论限产的可能性。俄罗斯也加入，表示对这类会谈采取开放态度，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)表示。