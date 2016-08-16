国际油市：油价因获利卖压小幅回落，但本月涨幅仍可观

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
交易商表示，对超过两周的涨势了结获利是油价下跌的原因。
之前的涨势受到产油国有关控制供应过剩的言论推动。
“原油涨至四周高点，因外界持续臆测OPEC将在接下来的成员国会议中讨论限产的可能性。俄罗斯也加入，表示对这类会谈采取开放态度，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)表示。
分析师表示，对委内瑞拉产量的疑虑也冲击油市。
由于面临经济与政治危机，以及持续多年的投资不足与管理不当，委内瑞拉石油年产量料出现14年来最剧烈的下滑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 戴素萍/王丽鑫)
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路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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