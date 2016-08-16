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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 09:27 BJT

国际油市：油价因获利卖压小幅回落，但本月涨幅仍可观

交易商表示，对超过两周的涨势了结获利是油价下跌的原因。

之前的涨势受到产油国有关控制供应过剩的言论推动。

“原油涨至四周高点，因外界持续臆测OPEC将在接下来的成员国会议中讨论限产的可能性。俄罗斯也加入，表示对这类会谈采取开放态度，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)表示。

分析师表示，对委内瑞拉产量的疑虑也冲击油市。

由于面临经济与政治危机，以及持续多年的投资不足与管理不当，委内瑞拉石油年产量料出现14年来最剧烈的下滑。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 戴素萍/王丽鑫)

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