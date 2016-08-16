中国经济：到2020年重点港口集装箱铁水联运比例年增约10%--交通运输部

路透北京8月16日 - 中国交通运输部称，到2020年基本建成经济便捷、高效优质的交通运输物流服务体系，重点港口集装箱铁水联运比例年均增长10%左右，铁路货运集装箱运输比例达15%。

交通运输部周一印发“关于推进供给侧结构性改革，促进物流业‘降本增效’的若干意见”指出，到2020年，要支持150个左右货运枢纽（物流园区）和3,000公里左右重点港口集疏港铁路、公路建设，培育出一批规模化、网络化平台型物流企业，开展50个左右道路货运无车承运人试点，车辆运输车等重型载货汽车标准化率达80%。

物流业整体面临审批多、收费高、行路难、负担重等问题。中国物流与采购联合会副会长贺登才认为，中国全社会物流总费用与GDP的比率已经从2013年为18%至2016年上半年降到14.6%。这有宏观数据调整、经济结构变化等因素，也与物流业提质增效分不开。