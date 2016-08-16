中国经济：到2020年重点港口集装箱铁水联运比例年增约10%--交通运输部

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透北京8月16日 - 中国交通运输部称，到2020年基本建成经济便捷、高效优质的交通运输物流服务体系，重点港口集装箱铁水联运比例年均增长10%左右，铁路货运集装箱运输比例达15%。
交通运输部周一印发“关于推进供给侧结构性改革，促进物流业‘降本增效’的若干意见”指出，到2020年，要支持150个左右货运枢纽（物流园区）和3,000公里左右重点港口集疏港铁路、公路建设，培育出一批规模化、网络化平台型物流企业，开展50个左右道路货运无车承运人试点，车辆运输车等重型载货汽车标准化率达80%。
物流业整体面临审批多、收费高、行路难、负担重等问题。中国物流与采购联合会副会长贺登才认为，中国全社会物流总费用与GDP的比率已经从2013年为18%至2016年上半年降到14.6%。这有宏观数据调整、经济结构变化等因素，也与物流业提质增效分不开。
交通运输部周二文章并援引综合规划司巡视员于胜英解读称，上述意见的核心在于通过拓展交通运输服务领域、延伸服务链条、优化运输服务供给，激发物流业发展的内生动力和市场活力，提升物流业发展的整体效率效益，从而更好地服务于实体经济企业成本降低。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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