《美国上市公司业绩公布日程表》--8月16日至8月23日

路透8月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 公司事件列表 开始日期 结束日期 公布时 公司代 事件名称 间 码 2016年8月16 BMO HD.N Q2 2016 家得宝(Home Depot) 日 2016年8月16 BMO TJX.N Q2 2017 TJX Companies Inc 日 2016年8月16 10:30 AAP.N Q2 2016 Advance Auto Parts Inc 日 2016年8月16 AMC URBN.OQ Q2 2017 Urban Outfitters Inc 日 2016年8月17 NTS TGT.N Q2 2016 Target Corp 日 2016年8月17 BMO PGR.N July 2016 Progressive Corp 日 2016年8月17 BMO LOW.N Q2 2016 Lowe's Companies Inc 日 2016年8月17 BMO SPLS.OQ Q2 2016 史泰博(Staples) 日 2016年8月17 12:00 ADI.OQ Q3 2016 亚德诺半导体(ADI) 日 2016年8月17 AMC CSCO.OQ Q4 2016 思科(Cisco Systems) 日 2016年8月17 AMC NTAP.OQ Q1 2017 NetApp Inc 日 2016年8月17 AMC LB.N Q2 2016 L Brands Inc 日 2016年8月17 AMC A.N Q3 2016 安捷伦科技 日 2016年8月18 BMO HRL.N Q3 2016 荷美尔(Hormel Foods Corp) 日 2016年8月18 BMO WMT.N Q2 2017 沃尔玛 日 2016年8月18 20:15 GPS.N Q2 2016 Gap Inc 日 2016年8月18 AMC ROST.OQ Q2 2016 Ross Stores Inc 日 2016年8月18 AMC AMAT.OQ Q3 2016 应用材料(Applied Materials) 日 2016年8月19 BMO FL.N Q2 2016 Foot Locker Inc 日 2016年8月19 BMO EL.N Q4 2016 雅诗兰黛(Estee Lauder) 日 2016年8月19 BMO DE.N Q3 2016 Deere & Co 日 2016年8月23 BMO SJM.N Q1 2017 J M Smucker Co 日 2016年8月23 BMO BBY.N Q2 2017 百思买 日 2016年8月23 AMC INTU.OQ Q4 2016 Intuit Inc 日 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 张荻； 审校 徐文焰)