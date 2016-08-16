《美国上市公司业绩公布日程表》--8月16日至8月23日

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透8月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 公司事件列表 开始日期 结束日期 公布时 公司代 事件名称 间 码 2016年8月16 BMO HD.N Q2 2016 家得宝(Home Depot) 日 2016年8月16 BMO TJX.N Q2 2017 TJX Companies Inc 日 2016年8月16 10:30 AAP.N Q2 2016 Advance Auto Parts Inc 日 2016年8月16 AMC URBN.OQ Q2 2017 Urban Outfitters Inc 日 2016年8月17 NTS TGT.N Q2 2016 Target Corp 日 2016年8月17 BMO PGR.N July 2016 Progressive Corp 日 2016年8月17 BMO LOW.N Q2 2016 Lowe's Companies Inc 日 2016年8月17 BMO SPLS.OQ Q2 2016 史泰博(Staples) 日 2016年8月17 12:00 ADI.OQ Q3 2016 亚德诺半导体(ADI) 日 2016年8月17 AMC CSCO.OQ Q4 2016 思科(Cisco Systems) 日 2016年8月17 AMC NTAP.OQ Q1 2017 NetApp Inc 日 2016年8月17 AMC LB.N Q2 2016 L Brands Inc 日 2016年8月17 AMC A.N Q3 2016 安捷伦科技 日 2016年8月18 BMO HRL.N Q3 2016 荷美尔(Hormel Foods Corp) 日 2016年8月18 BMO WMT.N Q2 2017 沃尔玛 日 2016年8月18 20:15 GPS.N Q2 2016 Gap Inc 日 2016年8月18 AMC ROST.OQ Q2 2016 Ross Stores Inc 日 2016年8月18 AMC AMAT.OQ Q3 2016 应用材料(Applied Materials) 日 2016年8月19 BMO FL.N Q2 2016 Foot Locker Inc 日 2016年8月19 BMO EL.N Q4 2016 雅诗兰黛(Estee Lauder) 日 2016年8月19 BMO DE.N Q3 2016 Deere & Co 日 2016年8月23 BMO SJM.N Q1 2017 J M Smucker Co 日 2016年8月23 BMO BBY.N Q2 2017 百思买 日 2016年8月23 AMC INTU.OQ Q4 2016 Intuit Inc 日 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 张荻； 审校 徐文焰)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。