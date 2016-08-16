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市场报道 | 2016年 8月 16日 星期二 10:06 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月16日至8月23日

路透8月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说
明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
 公司事件列表                                                                      
 开始日期      结束日期      公布时   公司代   事件名称
                             间       码       
 2016年8月16                 BMO      HD.N     Q2 2016 家得宝(Home Depot)
 日                                            
 2016年8月16                 BMO      TJX.N    Q2 2017 TJX Companies Inc 
 日                                            
 2016年8月16                 10:30    AAP.N    Q2 2016 Advance Auto Parts Inc 
 日                                            
 2016年8月16                 AMC      URBN.OQ  Q2 2017 Urban Outfitters Inc 
 日                                            
 2016年8月17                 NTS      TGT.N    Q2 2016 Target Corp 
 日                                            
 2016年8月17                 BMO      PGR.N    July 2016 Progressive Corp 
 日                                            
 2016年8月17                 BMO      LOW.N    Q2 2016 Lowe's Companies Inc 
 日                                            
 2016年8月17                 BMO      SPLS.OQ  Q2 2016 史泰博(Staples)
 日                                            
 2016年8月17                 12:00    ADI.OQ   Q3 2016 亚德诺半导体(ADI)
 日                                            
 2016年8月17                 AMC      CSCO.OQ  Q4 2016 思科(Cisco Systems)
 日                                            
 2016年8月17                 AMC      NTAP.OQ  Q1 2017 NetApp Inc 
 日                                            
 2016年8月17                 AMC      LB.N     Q2 2016 L Brands Inc 
 日                                            
 2016年8月17                 AMC      A.N      Q3 2016 安捷伦科技
 日                                            
 2016年8月18                 BMO      HRL.N    Q3 2016 荷美尔(Hormel Foods Corp) 
 日                                            
 2016年8月18                 BMO      WMT.N    Q2 2017 沃尔玛
 日                                            
 2016年8月18                 20:15    GPS.N    Q2 2016 Gap Inc 
 日                                            
 2016年8月18                 AMC      ROST.OQ  Q2 2016 Ross Stores Inc 
 日                                            
 2016年8月18                 AMC      AMAT.OQ  Q3 2016 应用材料(Applied Materials)
 日                                            
 2016年8月19                 BMO      FL.N     Q2 2016 Foot Locker Inc 
 日                                            
 2016年8月19                 BMO      EL.N     Q4 2016 雅诗兰黛(Estee Lauder)
 日                                            
 2016年8月19                 BMO      DE.N     Q3 2016 Deere & Co 
 日                                            
 2016年8月23                 BMO      SJM.N    Q1 2017 J M Smucker Co
 日                                            
 2016年8月23                 BMO      BBY.N    Q2 2017 百思买
 日                                            
 2016年8月23                 AMC      INTU.OQ  Q4 2016 Intuit Inc 
 日                                            
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 张荻； 审校 徐文焰)

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