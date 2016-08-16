全球金市：金价上涨，因市场对美国升息预期降温

美国周五公布的经济数据逊于预期，打压了美联储近期升息的前景，美元随后处于守势。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周一表示，央行官员和政府必须推出新政策，为经济应对长期的低利率提供缓冲，而后者可能导致未来的衰退更加严重且更难以规避。

消息人士称，日本央行下次政策检视会议可能辩论通过大规模资产购买扩大基础货币的目标，但难题是如何避免吓坏已习惯了央行多年空前买盘的债市。

周一美国证券交易委员会(SEC)监管文件显示，在第二季金价上涨至两年高点之际，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)大幅削减黄金持仓。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金