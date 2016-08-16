芝加哥期市：大豆受中国强劲需求支撑触及三周高点，玉米连涨三日

欧洲政经：欧盟首席谈判代表称，应特别关注英退造成的金融稳定风险
官员们说，巴尼尔是在回覆有关对等待遇的问题时指出，欧盟管理与非欧盟金融中心往来关系的规定，是取决于这些金融中心与欧盟的业务量，法规的适用程度与业务量是成比例的--所以这么说起来，假如伦敦某家银行倒闭，恐怕有危及欧陆市场的风险。
以下是0107GMT报价：
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 420.50 -1.50 -0.36% -0.47% 420.35 58
CBOT玉米 337.50 0.50 +0.15% +1.35% 343.98 53
CBOT大豆 1010.50 1.25 +0.12% +2.93% 1009.18 55
CBOT稻米 10.20 -$0.04 -0.44% +5.64% $10.14 64
美国原油 45.56 -$0.18 -0.39% +2.41% $43.71 69
汇率
欧元/美元 $1.118 $0.000 -0.02% +0.21%
美元/澳元 0.7667 0.000 -0.07% +0.27%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/陈宗琦；审校 戴素萍/许娜/王丽鑫)
官员们说，巴尼尔是在回覆有关对等待遇的问题时指出，欧盟管理与非欧盟金融中心往来关系的规定，是取决于这些金融中心与欧盟的业务量，法规的适用程度与业务量是成比例的--所以这么说起来，假如伦敦某家银行倒闭，恐怕有危及欧陆市场的风险。
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月