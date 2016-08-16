芝加哥期市：大豆受中国强劲需求支撑触及三周高点，玉米连涨三日

欧洲政经：欧盟首席谈判代表称，应特别关注英退造成的金融稳定风险

官员们说，巴尼尔是在回覆有关对等待遇的问题时指出，欧盟管理与非欧盟金融中心往来关系的规定，是取决于这些金融中心与欧盟的业务量，法规的适用程度与业务量是成比例的--所以这么说起来，假如伦敦某家银行倒闭，恐怕有危及欧陆市场的风险。