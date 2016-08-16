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货币新闻 | 2016年 8月 16日 星期二 09:42 BJT

芝加哥期市：大豆受中国强劲需求支撑触及三周高点，玉米连涨三日

以下是0107GMT报价：

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 420.50 -1.50 -0.36% -0.47% 420.35 58

CBOT玉米 337.50 0.50 +0.15% +1.35% 343.98 53

CBOT大豆 1010.50 1.25 +0.12% +2.93% 1009.18 55

CBOT稻米 10.20 -$0.04 -0.44% +5.64% $10.14 64

美国原油 45.56 -$0.18 -0.39% +2.41% $43.71 69

汇率

欧元/美元 $1.118 $0.000 -0.02% +0.21%

美元/澳元 0.7667 0.000 -0.07% +0.27%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/陈宗琦；审校 戴素萍/许娜/王丽鑫)

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