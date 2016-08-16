香港个股：中国飞机租赁发行3亿美元五年期担保债券，年息率4.9%

路透香港8月16日 - 中国最大独立飞机出租公司--中国飞机租赁集团控股有限公司 周二宣布，发行3亿美元五年期的担保债券，年息率定为4.9%。

公司的声明称，该批债券由其全资附属公司CALC Bond 2 Ltd作为发行人。债券于2021年8月到期，每半年付息一次。公司预计在扣除包销佣金及其他开支后所得净额约2.97亿美元，将用以收购新飞机、为飞机拆解基地提供资金、飞机及相关业务的业务拓展，及一般公司用途。

香港光大银行及星展银行为是次债券发行的联席全球协调人、联席 账簿管理人及联席牵头经办人。（完）

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