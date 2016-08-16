香港个股：中国飞机租赁发行3亿美元五年期担保债券，年息率4.9%

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透香港8月16日 - 中国最大独立飞机出租公司--中国飞机租赁集团控股有限公司 周二宣布，发行3亿美元五年期的担保债券，年息率定为4.9%。
公司的声明称，该批债券由其全资附属公司CALC Bond 2 Ltd作为发行人。债券于2021年8月到期，每半年付息一次。公司预计在扣除包销佣金及其他开支后所得净额约2.97亿美元，将用以收购新飞机、为飞机拆解基地提供资金、飞机及相关业务的业务拓展，及一般公司用途。
香港光大银行及星展银行为是次债券发行的联席全球协调人、联席 账簿管理人及联席牵头经办人。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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