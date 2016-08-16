金属期市：伦铜在一个月低点附近原地踏步

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
中国人民银行副行长易纲指出，20国集团(G20)各国就建立开放且具有抗风险能力的金融体系达成共识，各国将继续及时、全面、一致地落实已达成一致的改革，包括巴塞尔Ⅲ和总损失吸收能力标准；同时继续密切监测金融体系中的新风险和脆弱性。
美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周一表示，央行官员和政府必须推出新政策，为经济应对长期的低利率提供缓冲，而后者可能导致未来的衰退更加严重且更难以规避。
菲律宾第二大镍生产商Global Ferronickel Holdings 周一称，一旦镍价料将进一步回升，该公司可能将在2016年下半年恢复对中国出口更高等级的镍矿石。(完)
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路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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