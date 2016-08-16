金属期市：伦铜在一个月低点附近原地踏步

中国人民银行副行长易纲指出，20国集团(G20)各国就建立开放且具有抗风险能力的金融体系达成共识，各国将继续及时、全面、一致地落实已达成一致的改革，包括巴塞尔Ⅲ和总损失吸收能力标准；同时继续密切监测金融体系中的新风险和脆弱性。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周一表示，央行官员和政府必须推出新政策，为经济应对长期的低利率提供缓冲，而后者可能导致未来的衰退更加严重且更难以规避。

菲律宾第二大镍生产商Global Ferronickel Holdings 周一称，一旦镍价料将进一步回升，该公司可能将在2016年下半年恢复对中国出口更高等级的镍矿石。(完)

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