台湾债市：10年券换券在即交投冷，资金改拥五年券带动殖利率走跌

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透台北8月16日 - 台湾五年期公债105/8期 殖利率周二早盘下跌。交易员指出，因10年公期105/11期明日即进入发行前交易，资金转进五年券，带动殖利率走跌。
在10年公债105/4期 方面，交易员称，随105/11期发行前交易进入倒数，早盘呈量缩价稳格局，殖利率震荡小跌，成交量明显萎缩；预估明天资金就会回到10年券，而短线观察重点在欧美股市表现、油价走势及台湾刺激景气方案。
〞看明天啊，今天没有行情。〞一位大型银行交易员说。
他表示，在10年券换券过度期间资金移转至五年券，尽管美债殖利率周一反弹，台债却跟跌不跟涨，〞大家都想做多啊，今天五年券有下来一点点啦，反正(殖利率)上不去啊，大家就反手做多。〞
他们指出，早盘五年券殖利率续跌，主要是市场估殖利率弹不上来，且只要稍稍弹升即吸引寿险业及大型银行买盘进驻，因而偏好偏多操作。
一大型商银交易员则称，近来寿险业手中持有的外币债遭大举提前赎回，且重新发行的报酬低，〞寿险公司的外币债被提前赎回了，大家都转进台债，连长券利率也往下压。〞
他们说，明天105/11期发行前交易，短线成交量应该不会放大，因近期美国指标10年期公债殖利率陷入区间整理，暂无明确方向，使台债失指引，加上央行预估要到9月才有机会进一步降息，短线缺乏消息面刺激，将陷狭幅整理格局。
美国指标10年期公债 周一跌11/32，收益率报1.552%，较上周五尾盘升4个基点。
财政部将于9月7日发行10年期「105甲11期」公债共300亿台币，将于9月2日(周五)标售，并在7日(周三)发行；明日将发行前交易。
本地时间10:57，五年券105/8 殖利率跌0.35基点至0.4905%，成交76.0亿台币；10年券105/4 殖利率跌0.15基点至0.6735%，成交6.0亿台币；台股加权指数 则跌0.39%。
交易员预估，今日105/8期殖利率料在0.480-0.500%；10年券105/4殖利率区间料在0.66-0.69%；
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路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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