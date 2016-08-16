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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 09:48 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.58

路透上海8月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周二较上日微跌0.05%至94.58；SDR篮子指数微升至95.88，BIS篮子指数微跌至94.98
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.30%，SDR篮子指数跌2.99%，BIS指数跌6.62%
。
 CFETS篮子货币              今日中间价    CFETS篮子货币较上日升贬
                                          点数
 人民币                     6.6305        125
 欧元                       7.4166        -19
 日圆                       6.5522        49
 港元                       0.8549        16.8
 英镑                       8.5437        308
 澳元                       5.089         -61
 新西兰元                   4.7829        -68
 新加坡元                   4.9395        -52
 瑞郎                       6.8156        -39
 加元                       5.129         -64
 林吉特                     0.601         -40.8
 卢布                       9.6508        -1711
 泰铢                       5.2169        -187
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.96，较上日微跌0.12%；RXY全球在岸人民币指数 报94.82，较上日微
跌0.09%；RXY参考离岸人民币指数 报95.18，较上日微跌0.00%；RXY参考在岸人民
币指数 报95.04，较上日微跌0.03%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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