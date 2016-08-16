中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.58

路透上海8月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.05%至94.58；SDR篮子指数微升至95.88，BIS篮子指数微跌至94.98 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.30%，SDR篮子指数跌2.99%，BIS指数跌6.62% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬 点数 人民币 6.6305 125 欧元 7.4166 -19 日圆 6.5522 49 港元 0.8549 16.8 英镑 8.5437 308 澳元 5.089 -61 新西兰元 4.7829 -68 新加坡元 4.9395 -52 瑞郎 6.8156 -39 加元 5.129 -64 林吉特 0.601 -40.8 卢布 9.6508 -1711 泰铢 5.2169 -187 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.96，较上日微跌0.12%；RXY全球在岸人民币指数 报94.82，较上日微 跌0.09%；RXY参考离岸人民币指数 报95.18，较上日微跌0.00%；RXY参考在岸人民 币指数 报95.04，较上日微跌0.03%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)