中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.58

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海8月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.05%至94.58；SDR篮子指数微升至95.88，BIS篮子指数微跌至94.98 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.30%，SDR篮子指数跌2.99%，BIS指数跌6.62% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬 点数 人民币 6.6305 125 欧元 7.4166 -19 日圆 6.5522 49 港元 0.8549 16.8 英镑 8.5437 308 澳元 5.089 -61 新西兰元 4.7829 -68 新加坡元 4.9395 -52 瑞郎 6.8156 -39 加元 5.129 -64 林吉特 0.601 -40.8 卢布 9.6508 -1711 泰铢 5.2169 -187 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.96，较上日微跌0.12%；RXY全球在岸人民币指数 报94.82，较上日微 跌0.09%；RXY参考离岸人民币指数 报95.18，较上日微跌0.00%；RXY参考在岸人民 币指数 报95.04，较上日微跌0.03%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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