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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 09:49 BJT

《汇市简讯》澳洲央行公布会议记录后澳元/美元变动不大

0135 GMT

* 澳洲央行会议记录一如预期，对澳元/美元影响不大

* 澳元/美元由会议记录公布前0.7670附近的价位，微涨至0.7675/80

* 澳洲央行重申澳元升值可能令转型的努力复杂化

* 澳元/美元阻力位于昨天的高点0.7692，0.7700附近有卖压

(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 王颖)

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