主要国家经济指标预测--8月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月17日(三) 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.0% +2.1% 0830 英国请领失业金人数(千人) 7月 增加9.5 增加0.4 按ILO标准计算的失业率 截至6月的三个月 4.9% 4.9% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.4% +2.3% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.2% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 -- 5.9 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 564.0 抵押贷款再融资指数 -- 2,538.3 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,918 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,922 2350 日本贸易收支(亿日圆) 7月 顺差2,837 顺差6,928 出口(较上年同期) -14.0% -7.4% 进口(较上年同期) -20.6% -18.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月16日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 7月 63.9% -- 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.6% +0.5% 核心CPI(较前月) -0.1% -0.1% (较上年同期) +1.3% +1.3% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.9% +1.7% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.1% -- (较上年同期) +1.9% -- 0830 英国生产者物价指数(PPI) 7月 投入物价(未经季节调整，较前月) +3.3% +1.0% (未经季节调整，较上年同期) +4.3% +2.0% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.3% +0.2% (未经季节调整，较上年同期) +0.3% 持平 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.4% +0.1% (未经季节调整，较上年同期) +1.0% +0.8% 0900 德国ZEW经济景气指数 8月 正0.5 负1.8 现况指数 正57.6 正50 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 6月 顺差292 顺差258 1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 +0.8% +0.7% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 持平 持平 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.8% +0.9% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.3% 每周平均实质所得(较前月) +0.6% -- 1230 美国建筑许可年率(万户) 7月 115.2 116.0 建筑许可(较前月) -0.1% -- 房屋开工年率(万户) 121.1 118.0 房屋开工(较前月) +2.1% -- 1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.7% +0.3% 产能利用率 75.9% 75.6% 制造业产出(较前月) +0.5% +0.3% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 7月 +0.2% -- 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 5.1% 5.3% HLFS就业增长(较前季) +2.4% +0.6% HLFS就业参与率 69.7% 68.8% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 +0.9% -- 产出物价 +0.2% --(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 白云/王洋; 审校 张若琪)