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亚洲 | 2016年 8月 17日 星期三 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--8月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值
    
    8月17日(三)
    0130 澳洲薪资价格指数(较前季)                   第二季       +0.5%      +0.4%
                         (较上年同期)                            +2.0%      +2.1%
    0830 英国请领失业金人数(千人)                     7月      增加9.5    增加0.4
             按ILO标准计算的失业率             截至6月的三个月    4.9%       4.9%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)              +2.4%      +2.3%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)            +2.3%      +2.2%
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                        8月         --          5.9
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --        564.0
                抵押贷款再融资指数                                --      2,538.3
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周         --    买超8,918
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --    卖超4,922
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                        7月     顺差2,837  顺差6,928
                 出口(较上年同期)                               -14.0%      -7.4%
                 进口(较上年同期)                               -20.6%     -18.8%


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值       预估值 
    
    8月16日(二) 
    0300 新西兰公债海外持有比例                        7月     63.9%          -- 
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               7月     -0.1%        -0.1%
                           (较上年同期)                        +0.6%        +0.5%
             核心CPI(较前月)                                   -0.1%        -0.1%
                (较上年同期)                                   +1.3%        +1.3%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                         +0.1%        -0.1%
                           (较上年同期)                        +1.9%        +1.7%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                         +0.1%          --
                          (较上年同期)                         +1.9%          --
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                       7月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)            +3.3%        +1.0%
                         (未经季节调整，较上年同期)            +4.3%        +2.0%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)            +0.3%        +0.2%
                         (未经季节调整，较上年同期)            +0.3%         持平
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)        +0.4%        +0.1%
                             (未经季节调整，较上年同期)        +1.0%        +0.8%
    0900 德国ZEW经济景气指数                           8月     正0.5        负1.8
                    现况指数                                  正57.6         正50
    0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)            6月   顺差292      顺差258
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                      6月     +0.8%        +0.7%
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   7月      持平         持平
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                     +0.8%        +0.9%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                       +0.1%        +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                 +2.2%        +2.3%
             每周平均实质所得(较前月)                          +0.6%          --
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        7月     115.2        116.0
             建筑许可(较前月)                                  -0.1%          --
             房屋开工年率(万户)                                121.1        118.0
             房屋开工(较前月)                                  +2.1%          --
    1315 美国工业生产(较前月)                          7月     +0.7%        +0.3%
             产能利用率                                        75.9%        75.6%
             制造业产出(较前月)                                +0.5%        +0.3%
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                   7月     +0.2%          --
    2245 新西兰HLFS失业率                           第二季      5.1%         5.3%
               HLFS就业增长(较前季)                            +2.4%        +0.6%
               HLFS就业参与率                                  69.7%        68.8%
    2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价          第二季     +0.9%          --
                                  产出物价                     +0.2%          --(完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 白云/王洋; 审校 张若琪)

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