主要国家经济指标预测--8月17日****

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月17日(三) 0130 澳洲薪资价格指数(较前季) 第二季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.0% +2.1% 0830 英国请领失业金人数(千人) 7月 增加9.5 增加0.4 按ILO标准计算的失业率 截至6月的三个月 4.9% 4.9% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.4% +2.3% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.2% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 -- 5.9 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 564.0 抵押贷款再融资指数 -- 2,538.3 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,918 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,922 2350 日本贸易收支(亿日圆) 7月 顺差2,837 顺差6,928 出口(较上年同期) -14.0% -7.4% 进口(较上年同期) -20.6% -18.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月16日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 7月 63.9% -- 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.6% +0.5% 核心CPI(较前月) -0.1% -0.1% (较上年同期) +1.3% +1.3% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.9% +1.7% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.1% -- (较上年同期) +1.9% -- 0830 英国生产者物价指数(PPI) 7月 投入物价(未经季节调整，较前月) +3.3% +1.0% (未经季节调整，较上年同期) +4.3% +2.0% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.3% +0.2% (未经季节调整，较上年同期) +0.3% 持平 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.4% +0.1% (未经季节调整，较上年同期) +1.0% +0.8% 0900 德国ZEW经济景气指数 8月 正0.5 负1.8 现况指数 正57.6 正50 0900 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 6月 顺差292 顺差258 1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 +0.8% +0.7% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 持平 持平 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.8% +0.9% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.3% 每周平均实质所得(较前月) +0.6% -- 1230 美国建筑许可年率(万户) 7月 115.2 116.0 建筑许可(较前月) -0.1% -- 房屋开工年率(万户) 121.1 118.0 房屋开工(较前月) +2.1% -- 1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.7% +0.3% 产能利用率 75.9% 75.6% 制造业产出(较前月) +0.5% +0.3% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 7月 +0.2% -- 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 5.1% 5.3% HLFS就业增长(较前季) +2.4% +0.6% HLFS就业参与率 69.7% 68.8% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 +0.9% -- 产出物价 +0.2% --(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 白云/王洋; 审校 张若琪)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多60 1 周二招标 固息金融债 1/18-1/22 至多80 5 固息增发债 1/18-1/19 至多100 10 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *国开行 至多60 3 周四招标 固息增发债
“若特朗普就职后仍决意采取这种做法，那么中美在一段时间内将不可避免地陷入激烈且具破坏性的互动当中，因为中国政府别无选择，将不会再客气，”中国日报称。