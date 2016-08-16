台湾汇市：台币兑美元早盘随韩元走升，出口商略抛汇但外商银动作不大

路透台北8月16日 - 台币兑美元 周二早盘走升。交易员表示，韩元 走扬，且出口商稍有抛汇，带动台币扬升；而台股虽然小跌，但外商银的动作不大。

汇银人士表示，短期台币走势可能还是要跟着新兴亚币而走，台币目前仍然在31.150-31.500的大区间之内盘整，除非过了这个区间，否则暂没有新方向。

〞老大(央行)最近都没什么动作，〞一位小型商银交易员表示。

另外一位本地商银交易人士也表示，央行近期在市场着墨不多，先前台币升势较大时，央行大多是安排美元买盘依序入场，较少直接入场干预。

本地时间10:06，韩元兑美元 报1,096.6，上日因假期未交易，上周五在1,103.3；台股加权指数 则小跌0.28%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略微扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.108/31.158，上日收在31.170。

美元周二早盘在窄幅区间波动，今日稍后将公布一系列美国数据；而英镑处于守势，之前英国楼市数据表现不佳，拖累英镑跌向31年新低。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.250-31.350

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