台湾汇市：台币兑美元早盘随韩元走升，出口商略抛汇但外商银动作不大

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透台北8月16日 - 台币兑美元 周二早盘走升。交易员表示，韩元 走扬，且出口商稍有抛汇，带动台币扬升；而台股虽然小跌，但外商银的动作不大。
汇银人士表示，短期台币走势可能还是要跟着新兴亚币而走，台币目前仍然在31.150-31.500的大区间之内盘整，除非过了这个区间，否则暂没有新方向。
〞老大(央行)最近都没什么动作，〞一位小型商银交易员表示。
另外一位本地商银交易人士也表示，央行近期在市场着墨不多，先前台币升势较大时，央行大多是安排美元买盘依序入场，较少直接入场干预。
本地时间10:06，韩元兑美元 报1,096.6，上日因假期未交易，上周五在1,103.3；台股加权指数 则小跌0.28%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略微扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.108/31.158，上日收在31.170。
美元周二早盘在窄幅区间波动，今日稍后将公布一系列美国数据；而英镑处于守势，之前英国楼市数据表现不佳，拖累英镑跌向31年新低。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•31.250-31.350
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路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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