中国经济：近期工业经济现小幅波动，但总体趋稳向好态势未改--国家统计局

路透北京8月16日 - 中国国家统计局工业司司长赵云城称，综合多方面因素看，尽管近期工业经济出现小幅波动，但总体趋稳向好的态势没有改变，未来新动能加快蓄积及供给侧结构性改革成效显现值得期待。

周二刊登在国家统计局网站上的新闻稿指出，工业短期波动不改长期向好势头，7月份，规模以上工业增加值同比增长6%，增速较6月份回落0.2个百分点，极端高温天气和洪涝灾害对工业生产造成了一定的短期影响。但工业经济运行中的积极因素增多、新动能加快蓄积的基本面没有变。

赵云城称，今年以来，工业经济运行总体平稳，呈现出阶段性筑底趋稳、结构优化、效益回升的向好态势。中国工业结构继续优化，供给侧结构性改革成效初显。以“去产能”为核心的“三去一降一补”重点任务在工业领域取得了积极进展。 数据显示，1-7月份，全国规模以上工业增加值同比增长6%，增速与上半年持平，较一季度加快0.2个百分点。今年以来，工业增加值增速基本围绕6%上下小幅波动，结束了前几年大幅下滑态势，阶段性企稳筑底走势明显。

他提到，7月份，中国许多地区遭受极端高温天气和洪涝灾害，对工业生产的正常运行产生了一定短期影响，当月工业增加值增长6%，增速较6月份回落0.2个百分点。

据对部分地区灾情调查，全国因洪涝灾害处于停产半停产状态的规模以上工业企业到达上千家，导致产值减少上百亿元人民币，且这些企业对上下游产业链也造成一定影响。