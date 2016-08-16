企业并购：美国工业气体供应商Praxair洽谈并购德国同业Linde--消息

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透8月15日 - 知情人士称，美国工业气体供应商Praxair Inc 正在为收购德国同业Linde AG 进行初期谈判，若是合并成功，将以超过600亿美元的市值成为业界第一大公司。
这项交易也凸显出，在经济增长放缓之下，制造业、金属及能源行业需求均趋疲弱，工业气体行业从而兴起整并浪潮，较小规模业者面临的竞争压力越来越大。
Praxair和Linde若是合并，也将考验监管当局对可能导致行业变革的并购案的容忍底线。例如，美国油田服务商哈里伯顿 原欲以346亿美元和贝克休斯 合并，就因反垄断疑虑而胎死腹中。
消息人士称，尚不清楚Praxair和Linde的谈判细节，也不清楚是否可能谈成。
目前尚无法立即取得公司方的评论。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。