企业并购：美国工业气体供应商Praxair洽谈并购德国同业Linde--消息

路透8月15日 - 知情人士称，美国工业气体供应商Praxair Inc 正在为收购德国同业Linde AG 进行初期谈判，若是合并成功，将以超过600亿美元的市值成为业界第一大公司。

这项交易也凸显出，在经济增长放缓之下，制造业、金属及能源行业需求均趋疲弱，工业气体行业从而兴起整并浪潮，较小规模业者面临的竞争压力越来越大。

Praxair和Linde若是合并，也将考验监管当局对可能导致行业变革的并购案的容忍底线。例如，美国油田服务商哈里伯顿 原欲以346亿美元和贝克休斯 合并，就因反垄断疑虑而胎死腹中。

消息人士称，尚不清楚Praxair和Linde的谈判细节，也不清楚是否可能谈成。

目前尚无法立即取得公司方的评论。(完)