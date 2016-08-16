日本股市：日经指数早盘小幅收低，内需类股下滑拖累大盘

不过他们表示，整体市场下档空间可能有限，这主要拜海外股市表现强劲之赐。

“全球投资人看似已经拉高冒险意愿，但日圆一直维持强势，因此人们对于投资日股暂时保持审慎，”日本生命保险资产管理公司股票分析师Isao Kubo表示，他所指的是美国股市三大主要股指周一全数收在记录高点。

他预期日经指数将在窄幅区间波动，等待新的交投诱因。

“美国经济强健程度是否足以承受一次升息，是市场目前关注焦点，”Kubo补充称，他并称投资人将继续关注汇市。

出口及银行等景气循环相关股票周二上涨，在此同时内需相关的地产及食品加工股下跌。