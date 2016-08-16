日本股市：日经指数早盘小幅收低，内需类股下滑拖累大盘

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
不过他们表示，整体市场下档空间可能有限，这主要拜海外股市表现强劲之赐。
“全球投资人看似已经拉高冒险意愿，但日圆一直维持强势，因此人们对于投资日股暂时保持审慎，”日本生命保险资产管理公司股票分析师Isao Kubo表示，他所指的是美国股市三大主要股指周一全数收在记录高点。
他预期日经指数将在窄幅区间波动，等待新的交投诱因。
“美国经济强健程度是否足以承受一次升息，是市场目前关注焦点，”Kubo补充称，他并称投资人将继续关注汇市。
出口及银行等景气循环相关股票周二上涨，在此同时内需相关的地产及食品加工股下跌。
东正股价指数 下跌0.1%至1,315.94点，JPX日经400指数 下跌0.1%至11,839.00点。(完)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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