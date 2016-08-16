香港已公布经济指标--2016/8/16

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年6月 零售销售值 -8.9 -8.3 -0.4 2016年6月 零售销售量 -9.6 -8.8 +4.3 2016年6月 综合消费物价指数(CPI) +2.4 +2.6 +3.1 2016年6月 甲类消费物价指数(CPI +2.5 +2.7 +4.4 A) 2016年第二 本地生产总值(GDP) +1.7 +0.8 +3.1 季 16年4月-6月% 16年3月-5月% 15年4月-6月% 失业率 3.4 3.4 3.2 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2016年6月 贸易赤字/盈余 -45.6 -26.2 -45.8 注：*为已经更新 ^经修订数据。（完） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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