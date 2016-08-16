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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 11:07 BJT

《汇市简讯》美元/日圆续跌，100.80下方有部分停止单触发

0245 GMT

* 美元/日圆续跌至100.56，100.80以下有部分停止单触发

* 交投仍然清淡，100.50之前有部分买单回笼

* 100.50下方料有更多低量停止单，但靠近100.00的停止单更大

* 美债收益率上扬，但日股下跌

* 明天在100.00价位有9.9亿美元期权到期，这提供了支撑

(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 王颖)

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