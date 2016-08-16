台湾债市：五年券殖利率收创近五个月新低，聚焦10年券发行前交易

* 五年券殖利率再收跌，创近五个月新低 * 正新公司债以0.71%定价，促资金拥五年券 * 10年105/4期量缩价稳，市场聚焦明发行前交易 * 明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.665-0.685% 路透台北8月16日 - 台湾五年期公债105/8期 殖利率周二收跌，创近五个月新低；交易员表示 ，市场资金非常宽松，及10年期公债105/11期明日即进入发行前交易，吸引资金移转至五年券，使其跃居主流 券，殖利率再收低。 在10年期公债105/04期 方面，今天续呈量缩价稳走势；交易员指出，由于换券在即致交投清 淡，市场聚焦明日的105/11期发行前交易。 他们说，美债殖利率周一虽收跌，台债五年券却因市场资金充沛，加上轮胎制造大厂正新轮胎五年公司债 以0.71%定价，显示市场预估利率未来无大弹空间，近日更是吸引大型民营银行等交易商买盘进驻，带动殖利 率再走低。 〞这两天交易商一直进来囤货，代表五年券终于得到大家的认可了，主要还是最近短票利率一直上不上来 啦。〞一大型银行交易员说。 他表示，市场虽估9月央行可能不会降息，但短期内利率亦不致弹升，且从正新轮胎公司债利率仅0.71%观 察，代表此一利率水准是投资人最真实的买需。 他并称，因五年期公债过去一直是公司债重要的参考指标，正新轮胎这次以前述利率水准定价后，吸引大 型民营银行抢进五年期公债，带动殖利率进一步下滑。 一大型证券商交易员则指出，近日资金转入五年券使其跃居主流券，〞大家都在玩它，殖利率就下来了， 但大家只是在做当日冲销，说实在的五年券已经没有什么肉了啦，除非央行降息。〞 他们说，今天五年券殖利率不畏美债殖弹升逆势走低，但尾盘因有调节卖压，使殖利率跌幅收敛，惟随短 券成为银行的资产配置工具，浮动筹码递减，料短线殖利率将易下难上。 台湾轮胎制造大厂--正新 将发行的105-1期无担保公司债，五年期预计以0.71%定价，发行量为5 0亿台币。 今天五年券殖利率收在0.4915%，创近五个月新低，此前收盘新低为3月21日的0.4810%。 交易员预估，明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.665-0.685%；5年公债105/8区间料在0.49-0.51% 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -0.25 0.4915% 0.4870-0.4961% 100.5 10 105/4 +0.00 0.6750% 0.6701-0.6775% 16.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 1.0800% 10 105/4 0.6750% 5 105/8 0.4915% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 乔艳红)