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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 15:21 BJT

台湾债市：五年券殖利率收创近五个月新低，聚焦10年券发行前交易

* 五年券殖利率再收跌，创近五个月新低
    * 正新公司债以0.71%定价，促资金拥五年券
    * 10年105/4期量缩价稳，市场聚焦明发行前交易
    * 明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.665-0.685%

    路透台北8月16日 - 台湾五年期公债105/8期 殖利率周二收跌，创近五个月新低；交易员表示
，市场资金非常宽松，及10年期公债105/11期明日即进入发行前交易，吸引资金移转至五年券，使其跃居主流
券，殖利率再收低。
    
    在10年期公债105/04期 方面，今天续呈量缩价稳走势；交易员指出，由于换券在即致交投清
淡，市场聚焦明日的105/11期发行前交易。
    
    他们说，美债殖利率周一虽收跌，台债五年券却因市场资金充沛，加上轮胎制造大厂正新轮胎五年公司债
以0.71%定价，显示市场预估利率未来无大弹空间，近日更是吸引大型民营银行等交易商买盘进驻，带动殖利
率再走低。
    
    〞这两天交易商一直进来囤货，代表五年券终于得到大家的认可了，主要还是最近短票利率一直上不上来
啦。〞一大型银行交易员说。
    
    他表示，市场虽估9月央行可能不会降息，但短期内利率亦不致弹升，且从正新轮胎公司债利率仅0.71%观
察，代表此一利率水准是投资人最真实的买需。
    
    他并称，因五年期公债过去一直是公司债重要的参考指标，正新轮胎这次以前述利率水准定价后，吸引大
型民营银行抢进五年期公债，带动殖利率进一步下滑。
    
    一大型证券商交易员则指出，近日资金转入五年券使其跃居主流券，〞大家都在玩它，殖利率就下来了，
但大家只是在做当日冲销，说实在的五年券已经没有什么肉了啦，除非央行降息。〞
    
    他们说，今天五年券殖利率不畏美债殖弹升逆势走低，但尾盘因有调节卖压，使殖利率跌幅收敛，惟随短
券成为银行的资产配置工具，浮动筹码递减，料短线殖利率将易下难上。
      
    台湾轮胎制造大厂--正新 将发行的105-1期无担保公司债，五年期预计以0.71%定价，发行量为5
0亿台币。 
   
    今天五年券殖利率收在0.4915%，创近五个月新低，此前收盘新低为3月21日的0.4810%。
    
    交易员预估，明日105/11期发行前交易殖利率区间料在0.665-0.685%；5年公债105/8区间料在0.49-0.51%
。 
        
      收盘价                     涨跌幅      报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                               (亿台币)
  期                                                                  
   5   105/8                      -0.25      0.4915%  0.4870-0.4961%     100.5
  10   105/4                      +0.00      0.6750%  0.6701-0.6775%      16.0
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  30    105/10                       没有成交
  20     105/9                        1.0800%
  10     105/4                        0.6750%
   5     105/8                        0.4915%
   3     105/1                       没有成交
   2     105/3                       没有成交
 (完)

 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)

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