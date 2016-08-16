《路透晚报》--8月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：下半年物价稳中偏弱，全年可实现年初确定的3%通胀目标--发改委

中国国家发改委称，展望下半年，中国经济基本面没有出现显着变化，价格运行也将保持基本稳定，可以实现年初确定的3%左右的预期调控目标。

--中国经济：近期工业经济现小幅波动，但总体趋稳向好态势未改--国家统计局

中国国家统计局工业司司长赵云城称，综合多方面因素看，尽管近期工业经济出现小幅波动，但总体趋稳向好的态势没有改变，未来新动能加快蓄积及供给侧结构性改革成效显现值得期待。

--中国经济：钢铁煤炭去产能任务艰巨，产能过剩与中国产业政策无关--发改委

中国国家发改委称，7月共审批核准固定资产投资项目18个，总投资594亿元人民币，项目主要集中在交通、水利和能源领域；钢铁煤炭行业去产能任务艰巨，将督促各地细化。

--中国经济：到2020年重点港口集装箱铁水联运比例年增约10%--交通运输部

中国交通运输部称，到2020年基本建成经济便捷、高效优质的交通运输物流服务体系，重点港口集装箱铁水联运比例年均增长10%左右，铁路货运集装箱运输比例达15%。

--中国经济：第三批PPP示范项目收到1,070个项目申报，总投资2.2万亿元--财政部

中国财政部称，截至7月25日共收到各地申报政府和社会资本合作第三批PPP示范项目1,070个，项目计划总投资约2.2万亿元人民币，并将在9月初形成第三批示范项目清单并正式对外公布。

--中国经济：中国首次跻身全球25大创新经济体--研究报告

周一发布的一项研究报告称，中国首次跻身全球25大创新经济体，这是由于教育和研发方面的投资已转化成了新的专利许可。

--《财经洞察》中国财政和货币政策边际收缩倒逼改革切实推进

或主动或被动，中国宏观货币和财政政策7月以来进入了边际收缩期，需求端刺激作用可能将下降，下半年经济下行压力可能加大，倒逼中国的供给侧改革实质推进的现实压力。

【金融】

--中国央行：周一对15家金融机构开展2,890亿元MLF操作，利率与上期持平

中国央行称，为保持银行体系流动性合理充裕，当日对15家金融机构开展中期借贷便利（MLF）共2,890亿元。

--香港金融：金管局将增发210亿港元外汇基金票据，因银行流动资金充裕

香港金融管理局（HKMA）称，将增发总值210亿港元的外汇基金票据，因银行体系流动资金充裕。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行800亿元七天期逆回购，单日净投放100亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行800亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净投放100亿元。

--中国债市动态：现券收益率持平国债期货小涨，消息面淡静市场情绪降温

中国银行间债市早盘现券收益率变动不大，国债期货小幅上涨；交易人士称，疲弱经济数据刺激下高涨的市场情绪归于平静，谨慎情绪下一级国开债招标结果亦属一般，消息面平淡情况下短期收益率走势料再度陷入僵持。

--中国货币市场：央行MLF操作缓解流动性压力，资金面仍是紧平衡

中国央行上日进行中期借贷便利(MLF)操作，银行间市场流动性压力得以缓解，机构融资需求多顺利满足。不过因MLF和公开市场逆回购规模在对冲到期基础上增量有限，目前资金面暂时仅恢复至紧平衡状态。

--新债招标：国开行10年增发债收益率2.9918%，20年3.2888%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标发行的10年和20年增发债，中标收益率分别为2.9918%和3.2888%，此前市场预测均值为2.99%和3.26%；两期债对应投标倍数为4.41倍和3.47倍。

--《中国新债预测》七年续发国债收益率均值2.63%，配置需求比较稳固

中国财政部周三将招标续发行七年固息国债。路透调查显示，尽管今日现券向好势头降温，午后国债期货并由升转跌，但机构对新债的配置需求仍比较稳固，明日新债定位有望继续稍低于现有二级水平。

【外汇】

--中国外汇：国际因素等致7月银行结售汇逆差创四个月新高，未来将更加均衡

中国7月银行结售汇逆差创四个月新高。国家外管局发言人表示，当月中国跨境资金流动在正常范围内有所波动，因英国“脱欧”短期影响和季节性因素共同加大7月份外汇净需求，但这并没有改变跨境资金流动中长期保持基本稳定的格局，未来的结售汇将更加均衡。

--中国汇市：美指偏弱人民币续收升，银行结售汇数据影响不大

人民币兑美元即期续收升，中间价则续涨逾120点。交易员称，美指连续小幅调整缓解央行维稳压力，但客盘仍略偏购汇，且自营盘也有获利平仓需求；当然G20杭州峰会临近，机构预期在此之前人民币很难偏离区间波动。

--中国外汇：外汇交易中心推出美元对人民币期权净额清算交易业务

中国外汇交易中心称，自8月15日（本周一）起推出外汇期权净额清算交易确认等业务，以配合开展人民币外汇期权中央对手清算业务，初始交易范围为期限1年以内（含）的美元对人民币普通欧式期权交易。

--人民币汇率：7月实际与名义有效汇率均创21个月新低，前者跌幅收窄--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，7月人民币实际有效汇率指数降1.11%至121.69，创21个月新低，上月为降1.65%。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.58

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.05%至94.58；SDR篮子指数微升至95.88，BIS篮子指数微跌至94.98。

【证券/行业】

--中港证券：国务院已批准深港通实施方案，相关准备工作基本就绪--中国政府网

中国总理李克强在国务院常务会议上明确表示，深港通相关准备工作已基本就绪，国务院已批准深港通实施方案。

--中国股市：沪综指震荡收跌，银行股整体回调对大盘形成拖累

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，盘中热点较昨日有所扩大，地产股依旧保持强势，但中小盘股整体表现平平，银行股整体回调对大盘形成明显拖累，后市需关注资金和乐观情绪能否过渡至中小盘股。

--中国热股：万科A早盘涨逾8%，恒大继续抢筹刺激股价大幅上扬

继连续两日涨停后，中国最大房企--万科A股早盘继续大涨逾8%，因中国恒大宣布在过去一周内其继续斥巨资增持万科股份。

--中港个股：恒大增持万科股份至6.82%，收购总代价已达145.7亿元人民币

中国恒大集团在举牌中国最大房企万科后，近一周来增持万科股份步伐未停，恒大集团周一晚间公告称，截至当日（15日）的一周内，透过其附属公司进一步收购万科A股，目前持股比例已达6.82%，收购总代价约为145.7亿元人民币。

--香港个股：中国飞机租赁发行3亿美元五年期担保债券，年息率4.9%

中国最大独立飞机出租公司--中国飞机租赁集团控股有限公司宣布，发行3亿美元五年期的担保债券，年息率定为4.9%。

--投行观点：花旗调升光大国际投资评级至“买入”，目标价11港元