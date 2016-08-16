《汇市简讯》欧元/美元持稳，因市场聚焦日圆

0300 GMT * 日圆普涨，因日本投资者卖出美元/日圆、欧元/日圆及澳元/日圆 * 即使欧元/日圆测试112.50，欧元/美元仍持稳于1.1177/90 * 欧元/美元卖方在1.1200上方及关键阻力位1.1225/35之前伺机出手 * 此一水平包含100日移动均线切入位、双顶部，以及1.1429/1.0912 的61.8%回档位 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)