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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 11:17 BJT

《汇市简讯》欧元/美元持稳，因市场聚焦日圆

0300 GMT
    
    * 日圆普涨，因日本投资者卖出美元/日圆、欧元/日圆及澳元/日圆
    * 即使欧元/日圆测试112.50，欧元/美元仍持稳于1.1177/90
    * 欧元/美元卖方在1.1200上方及关键阻力位1.1225/35之前伺机出手
    * 此一水平包含100日移动均线切入位、双顶部，以及1.1429/1.0912
的61.8%回档位
    (完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)

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