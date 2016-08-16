路透基点：海通恒信与七家银行签订9.1亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港8月16日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，海通恒信 国际租赁有限公司上周与七家银行签订9.1亿元人民币(1.37亿美元)双档 境内贷款。 渣打银行为唯一的牵头行和簿记行，贷款起初目标为8亿元人民币。 贷款在3月29日启动，目标为在华的外资银行。 所筹得资金用于偿付债务、营运资本和新投资。 银行被要求对两部分贷款按比例承贷：A部分5.46亿元人民币一年期 循环信贷，B部分3.64亿元人民币三年期定期贷款。利率都为中国人民银 行利率的93%。最高综合收益为人行利率的100%，A部分的前端费为91个基 点，B部分为75个基点。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)