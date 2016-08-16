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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 12:49 BJT

新兴汇市：亚洲新兴货币大多上涨，因预期全球继续放宽政策

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            100.54    101.25   +0.71  +19.65    120.30
    坡元            1.3417    1.3434   +0.13   +5.65    1.4175
    台币          31.253    31.370   +0.37   +5.80    33.066
    韩元           1093.40   1103.30   +0.91   +7.46   1174.95
    泰铢             34.59     34.62   +0.09   +4.13     36.02
    菲律宾披索       46.30     46.44   +0.30   +1.30     46.90
    印尼卢比      13101.00  13110.00   +0.07   +5.22  13785.00
    印度卢比       66.84     66.89   +0.07   -1.03     66.15
    马币            3.9910    4.0050   +0.35   +7.49    4.2900
    人民币          6.6359    6.6370   +0.02   -2.17    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
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 (编译 李爽/刘秀红/王琛；审校 许娜/戴素萍/徐文焰)

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