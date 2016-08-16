新兴汇市：亚洲新兴货币大多上涨，因预期全球继续放宽政策

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 100.54 101.25 +0.71 +19.65 120.30 坡元 1.3417 1.3434 +0.13 +5.65 1.4175 台币 31.253 31.370 +0.37 +5.80 33.066 韩元 1093.40 1103.30 +0.91 +7.46 1174.95 泰铢 34.59 34.62 +0.09 +4.13 36.02 菲律宾披索 46.30 46.44 +0.30 +1.30 46.90 印尼卢比 13101.00 13110.00 +0.07 +5.22 13785.00 印度卢比 66.84 66.89 +0.07 -1.03 66.15 马币 3.9910 4.0050 +0.35 +7.49 4.2900 人民币 6.6359 6.6370 +0.02 -2.17 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/刘秀红/王琛；审校 许娜/戴素萍/徐文焰)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选