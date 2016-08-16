中国债市动态：现券收益率持平国债期货小涨，消息面淡静市场情绪降温

路透北京8月16日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率变动不大，国债期货小幅上涨；交易人士称，疲弱经济数据刺激下高涨的市场情绪归于平静，谨慎情绪下一级国开债招标结果亦属一般，消息面平淡情况下短期收益率走势料再度陷入僵持。

“跟估值相比的话今天整体都没太动，（收益率）先下点后来又上了，和昨天差不多。”北京一银行交易员说，“基本面数据这块的影响差不多就翻篇了吧，再说（收益率）也不可能天天那么动吧，现在就平静了些，接下来要看市场走什么逻辑了。”

他并表示，今日国开债一级招标结果也一般，10年期品种加返费也基本持平二级，热情有所下降。

业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标发行的10年和20年增发债，中标收益率分别为2.9918%和3.2888%，此前市场预测均值为2.99%和3.26%；两期债对应投标倍数为4.41倍和3.47倍。

该行稍早招标发行的三年、五年和七年期增发债，中标收益率分别为2.5772%、2.7833%和2.9898%，此前市场预测均值为2.61%、2.77%和2.99%；三期债对应投标倍数为5.62倍、3.35倍和4.32倍。

“超长期（国开20年期新债招标结果）的比二级要高一点，可能还是市场有一些谨慎和顾虑吧，也没啥别的因素影响，应该是市场自发的一个修正。”华南一券商交易员说。

他同时表示，二级市场来看，毕竟收益率还是低了一点，继续往下走的话需要新的刺激动力，“数据虽然差，但央行（货币政策）还是稳健的，货币政策不放松的话暂时还是看一看吧，10年国债往2.5%的空间其实也比较小了。”

剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在2.6600%/2.6470%，上日尾盘为2.67%/2.63%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.0425%/3.0375%，上日为3.04%/3.03%。