中国汇市：美指偏弱人民币早盘放量小升，短期料维持区间运行

* 人民币早盘放量小升，中间价续升逾120点

* 美指连续小跌缓解央行维稳压力

* 客盘仍略偏购汇，自营平仓需求限制人民币升势

* 短期汇价很难偏离6.6250-6.6670元波动区间

路透上海8月16日 - 人民币兑美元即期 周二早盘较上日收盘价继续小涨，中间价则续升逾120点。交易员称，美指连续小幅调整缓解央行维稳压力，但客盘仍略偏购汇，且自营盘也有获利平仓需求；当然G20杭州峰会临近，机构预期在此之前人民币很难偏离6.6250-6.6670元波动区间。

他们并指出，境内美元掉期经历两天波动之后逐渐恢复平静，市场忌惮大行打压长端，一有风吹草动随即离场，但一年期掉期点若下探至500点左右，则仍会有实需买盘出来。

“美指 在跌，购汇当然也有，现在央妈已经不太需要出手了，运气不错，应该很开心。”一中资行交易员称。

北京时间11:58，人民币兑美元 即期报6.6362元,上日收报6.6406元，夜盘终报6.637元。今日人民币兑美元中间价 报6.6305元，上日中间价为6.643元。人民币兑美元即期成交额 为92.16亿美元，上日半日为69.71亿美元。

2016年G20领导人峰会将于9月4-5日在浙江杭州举行。而此前7月23-24日已在中国成都举行G20财长和央行行长会。

全球汇市方面，美元周二早盘在窄幅区间波动，今日稍后将公布一系列美国数据；而英镑处于守势，之前英国楼市数据表现不佳，拖累英镑跌向31年新低。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.05%至94.58；SDR篮子指数微升至95.88，BIS篮子指数微跌至94.98。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.77元, 上日尾盘为6.7698元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6428元, 上一交易日尾盘报6.648元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6356；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。