中国汇市：美指偏弱人民币早盘放量小升，短期料维持区间运行

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
* 人民币早盘放量小升，中间价续升逾120点
* 美指连续小跌缓解央行维稳压力
* 客盘仍略偏购汇，自营平仓需求限制人民币升势
* 短期汇价很难偏离6.6250-6.6670元波动区间
路透上海8月16日 - 人民币兑美元即期 周二早盘较上日收盘价继续小涨，中间价则续升逾120点。交易员称，美指连续小幅调整缓解央行维稳压力，但客盘仍略偏购汇，且自营盘也有获利平仓需求；当然G20杭州峰会临近，机构预期在此之前人民币很难偏离6.6250-6.6670元波动区间。
他们并指出，境内美元掉期经历两天波动之后逐渐恢复平静，市场忌惮大行打压长端，一有风吹草动随即离场，但一年期掉期点若下探至500点左右，则仍会有实需买盘出来。
“美指 在跌，购汇当然也有，现在央妈已经不太需要出手了，运气不错，应该很开心。”一中资行交易员称。
北京时间11:58，人民币兑美元 即期报6.6362元,上日收报6.6406元，夜盘终报6.637元。今日人民币兑美元中间价 报6.6305元，上日中间价为6.643元。人民币兑美元即期成交额 为92.16亿美元，上日半日为69.71亿美元。
2016年G20领导人峰会将于9月4-5日在浙江杭州举行。而此前7月23-24日已在中国成都举行G20财长和央行行长会。
全球汇市方面，美元周二早盘在窄幅区间波动，今日稍后将公布一系列美国数据；而英镑处于守势，之前英国楼市数据表现不佳，拖累英镑跌向31年新低。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.05%至94.58；SDR篮子指数微升至95.88，BIS篮子指数微跌至94.98。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.77元, 上日尾盘为6.7698元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6428元, 上一交易日尾盘报6.648元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6356；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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