更正-巴西金融：雷亚尔升值态势难挡，但政策可用选项不多--官员

(更正：最后一段正确译法应为“保护刚萌芽的经济复苏”，而非“阻挡了刚萌芽的经济复苏”)

路透巴西里亚8月15日 - 巴西政府一位高级经济官员对路透说，巴西雷亚尔升值态势料将持续，但政府能阻升汇率的选项并不多。

这位官员因未获授权公开发言而要求匿名。他表示，政府将仰赖减少其传统的货币互换部位来抑制雷亚尔升值速度。巴西当地制造商已因经济衰退身陷困境，本币升值如同雪上加霜。

他说政府经济团队不考虑直接买进美元或者阻挠资本流动，后者在过去已被证明是有害的。

“政府可做的并不多，而过去经验显示，其他形式的干预难以维系，最终结果却是有害的，”他说，该官员参与经济政策决定，但不是央行成员。

这项报导见报后，雷亚尔对美元周一早盘扩大涨幅至3.1556，收盘报3.1870/85。