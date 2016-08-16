香港金融：金管局将增发210亿港元外汇基金票据，因银行流动资金充裕

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透香港8月16日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，将增发总值210亿港元的外汇基金票据，因银行体系流动资金充裕。
金管局称，将于2016年8月23日，8月30日、9月6日及9月13日举行的投标中增发总值210亿港元的外汇基金票据，并会以增加供应3个月期及6个月期票据的方式进行。
“增加短期外汇基金票据的供应，是为了应付银行在流动资金管理方面对外汇基金票据的庞大需求。”金管局并称，“在增发外汇基金票据后，银行同业市场的流动资金仍会保持充裕，并预期这项安排不会对流动资金状况及利率水平造成任何重大影响。”
是次增加外汇基金票据供应的安排，符合货币发行局制度的运作原则，原因是增发外汇基金票据只是货币基础的组成部分之间的转移，即由总结余转移至外汇基金票据及债券，而货币基础仍然由外汇储备提供十足支持。
金管局指出，预期总结余将于2016年8月24日减少约60亿港元，于2016年8月31日减少约30亿港元，及于2016年9月7日及9月14日分别减少约60亿港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
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