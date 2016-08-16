香港金融：金管局将增发210亿港元外汇基金票据，因银行流动资金充裕

路透香港8月16日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，将增发总值210亿港元的外汇基金票据，因银行体系流动资金充裕。

金管局称，将于2016年8月23日，8月30日、9月6日及9月13日举行的投标中增发总值210亿港元的外汇基金票据，并会以增加供应3个月期及6个月期票据的方式进行。

“增加短期外汇基金票据的供应，是为了应付银行在流动资金管理方面对外汇基金票据的庞大需求。”金管局并称，“在增发外汇基金票据后，银行同业市场的流动资金仍会保持充裕，并预期这项安排不会对流动资金状况及利率水平造成任何重大影响。”

是次增加外汇基金票据供应的安排，符合货币发行局制度的运作原则，原因是增发外汇基金票据只是货币基础的组成部分之间的转移，即由总结余转移至外汇基金票据及债券，而货币基础仍然由外汇储备提供十足支持。

金管局指出，预期总结余将于2016年8月24日减少约60亿港元，于2016年8月31日减少约30亿港元，及于2016年9月7日及9月14日分别减少约60亿港元。（完）

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