《中国新债预测》七年续发国债收益率均值2.63%，配置需求比较稳固

* 招标品种：财政部七年期续发固息国债

* 期限及招标金额：350亿元

* 招标时间: 周三(8月17日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：2.60%-2.64%

* 预测均值: 2.63%(按各家机构预测值平均)

路透上海8月16日 - 中国财政部周三将招标续发行七年固息国债。路透调查显示，尽管今日现券向好势头降温，午后国债期货并由升转跌，但机构对新债的配置需求仍比较稳固，明日新债定位有望继续稍低于现有二级水平。

不过交易员同时指出，若午后不佳情绪在明日延续甚至走恶，不排除新债加权收益率被拉高，与边际收益率的差距也可能走阔。

华中一银行交易员预计，考虑到手续费，明日七年国债加权收益率预计在2.63%左右。但“今天下午情绪不太好，明天(收益率)可能还得上，边际看高点保险些。”

中债国债到期收益率曲线 显示，七年期最新收益率为2.6316%；二级市场上，本次续发标的券160014 最新成交在2.66%。

国开行今日上午招标发行的三至20年增发债，结果总体与预期相差不大，倍数介于3-5倍之间。

国债期货五年和10年两个主力合约均由早盘的上涨转为收跌，较上日结算价跌幅分别为0.07%和0.18%。

明日招标国债为财政部今年第14期 七年品种的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格，按年付息。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至8月18日进行分销；8月22日起与之前发行的同期国债合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2016年6月16日开始计息；票面利率2.95%。