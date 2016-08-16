《中国新债预测》七年续发国债收益率均值2.63%，配置需求比较稳固

更新版 1-香港个股：长实地产财团拟约74亿澳元收购澳洲DUET，有信心获得批准
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
* 招标品种：财政部七年期续发固息国债
* 期限及招标金额：350亿元
* 招标时间: 周三(8月17日)10:35-11:35
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间：2.60%-2.64%
* 预测均值: 2.63%(按各家机构预测值平均)
路透上海8月16日 - 中国财政部周三将招标续发行七年固息国债。路透调查显示，尽管今日现券向好势头降温，午后国债期货并由升转跌，但机构对新债的配置需求仍比较稳固，明日新债定位有望继续稍低于现有二级水平。
不过交易员同时指出，若午后不佳情绪在明日延续甚至走恶，不排除新债加权收益率被拉高，与边际收益率的差距也可能走阔。
华中一银行交易员预计，考虑到手续费，明日七年国债加权收益率预计在2.63%左右。但“今天下午情绪不太好，明天(收益率)可能还得上，边际看高点保险些。”
中债国债到期收益率曲线 显示，七年期最新收益率为2.6316%；二级市场上，本次续发标的券160014 最新成交在2.66%。
国开行今日上午招标发行的三至20年增发债，结果总体与预期相差不大，倍数介于3-5倍之间。
国债期货五年和10年两个主力合约均由早盘的上涨转为收跌，较上日结算价跌幅分别为0.07%和0.18%。
明日招标国债为财政部今年第14期 七年品种的第二次续发。采用混合式招标方式，标的为价格，按年付息。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至8月18日进行分销；8月22日起与之前发行的同期国债合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2016年6月16日开始计息；票面利率2.95%。
投标标位变动幅度为0.06元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产 、长江基建 以及电能实业 宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团 ，公司高管称，有信心可以取得澳洲当局批准，并于5月完成交易。
路透上海1月16日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 *增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 *增发9 1月10日 60 3.5057% 3.02(第9次增发，参考收益率) 2016年18期 1月
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选