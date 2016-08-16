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亚洲 | 2016年 8月 16日 星期二 12:44 BJT

《全球汇市》美元处于守势，兑日圆跌至一个月低点

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1191  1.1183  +0.07  +3.05  1.0860
    美元/日圆            100.47  101.24  -0.76 -16.48  120.30
    欧元/日圆         112.45  113.19  -0.65 -13.81  130.47
    美元/瑞郎            0.9716  0.9724  -0.08  -3.01  1.0018
    英镑/美元            1.2901  1.2879  +0.17 -12.46  1.4738
    美元/加元            1.2913  1.2919  -0.05  -6.69  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6403  6.6462  -0.09  +1.10  6.5680
    澳元/美元            0.7681  0.7672  +0.12  +5.58  0.7275
    新西兰元/美元        0.7223  0.7203  +0.28  +5.83  0.6825
    澳元/日圆         77.150  77.650  -0.64 -11.95  87.620
    新西兰元/日圆     72.590  72.960  -0.51 -11.45  81.980
    英镑/日圆         129.62  130.39  -0.59 -26.86  177.22
    澳元/新西兰元     1.0631  1.0628  +0.03  -0.31  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李春喜/李爽/刘秀红/王颖；审校 许娜/于春红//蔡美珍)

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